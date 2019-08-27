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昆山慈善音樂會 以歌聲傳愛

2019-08-27 02:16聯合報 記者戴瑞芬／昆山報導

來自南投縣水里鄉布農族的民和國中濁聲合唱團受邀在昆台愛心合唱音樂會共襄盛舉。 特...
來自南投縣水里鄉布農族的民和國中濁聲合唱團受邀在昆台愛心合唱音樂會共襄盛舉。 特派記者戴瑞芬／攝影
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匯聚昆山台企的大愛，昆山台協25日在昆山市文化藝術中心舉辦昆台愛心合唱音樂會，持續第5年回饋社會愛心助學。昆山台協會長宗緒惠表示，匯聚在昆台商持續對社會公益投入，會有更多台商在大陸融合壯大，積善成德增益兩岸福祉。

昆山台商出錢出力，音樂會登場前發布今年愛心公益獎學金擴大捐助，由昆山台協發起成立的昆山市融合慈善基金會，是台商在昆山打拚，本著取之於昆、用之於昆，對台企旗下困難家庭以及昆山在地貧困家庭伸出援手，開展愛心助學，從2015年持續至今第5年，累計資助高中和大學就讀已逾百人。同時在地進行急難救助、扶貧、賑災、公益慰問等。

昆台愛心合唱音樂會不僅傳遞公益溫暖，也串連昆台音樂藝術的饗宴，不但有在昆山成長的台商二代童聲合唱團，還有來自南投縣水里鄉布農族的民和國中濁聲合唱團、台北愛樂婦女合唱團遠道而來共襄盛舉。

昆山台協會長宗緒惠在昆台愛心合唱音樂會上小提琴三重奏，出錢出力做公益。 特派記者...
昆山台協會長宗緒惠在昆台愛心合唱音樂會上小提琴三重奏，出錢出力做公益。 特派記者戴瑞芬／攝影
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去年受邀到維也納和平音樂節交流演出的民和國中的布農族學生合唱團，因為天籟美聲原本進一步安排要到聯合國維也納國際中心表演，傳因大陸施壓喊卡，讓好不容易能出國爭光的原住民學生帶著遺憾回台；這次昆山台商邀請他們到大陸，用布農族八部合音編排了傳統歌謠，在大劇院一展歌喉，總算是圓夢。

特別的是，昆山當代昆劇院昆曲的當家花旦也粉墨登場，吟唱《詩經．蒹葭》，與昆山台胞組成的昆山兩岸合唱團，加上昆山台協會長宗緒惠的小提琴三重奏，新舊融合重新詮釋「在水一方」合唱曲。

宗緒惠強調，昆台愛心合唱音樂會強調的是「融合」，台商融合昆台、匯聚大愛，也期待兩岸關係能夠融合涓涓暖流，為兩岸民眾福祉再努力。

台商愛心音樂會

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