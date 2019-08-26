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3好友相陪…長沙女大學生赴約 慘遭前男友刺死

2019-08-26 17:32世界日報 中國新聞組／北京26日電

長沙恐怖情人要求復合不成，殺前女友後自殺。圖為新時代主題酒店。 圖／翻攝自紅星新...
長沙恐怖情人要求復合不成，殺前女友後自殺。圖為新時代主題酒店。 圖／翻攝自紅星新聞
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長沙恐怖情人！前男友要求復合不成，拔刀刺死女大學生。受害的女大學生雖然特別找了三位好友相伴赴約，仍然逃不過死劫，涉嫌行凶者隨後自殺身亡。

紅星新聞報導，此案發生於8月24日，19歲的受害人是中南林業科技大學學生，與任職於湖南長沙某公司的黑龍江人于姓男子剛分手；于姓男子聲稱有衣服等物品要歸還，約童姓女大學生至芙蓉北路的新時代主題酒店見面。當天晚晚7時，童姓女大學生在三名女性好友的陪同下，依約在酒店房間內與于姓男子相見。

報導指出，于姓男子提出復合要求，但遭童姓女大學生拒絕。求和不成的于姓男子拔刀抵住了童姓女大學生頸部，可能情緒激動、用力過猛，童姓女大學生頸部當場出血。在場的三名女性好友見情況不妙，奪門而出求救。民警和急救車5分鐘後抵達現場，但童姓女大學生與于姓男子已經死亡。

事件發生後，受害人的多名好友在網上發文悼念：「鴿子離開了我們飛去了更廣更自由的遠方，希望你能不再受到傷害，感受世間的美好」、「有一隻鴿子飛走了，去了更遼闊的天空，那裡更自由…」。童姓女大學生的一位同學表示，童是一個很善良的女孩，在學校裡的人緣特別好，「她很善良，也很好，值得一切美好的詞語。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

大學生北京

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