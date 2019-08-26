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夜遊經濟吸金 哈爾濱…愈晚愈美

2019-08-26 11:32世界日報 北京26日電

愈晚愈美，「2019夜遊經濟（哈爾濱）座談研討會」日前在黑龍江省哈爾濱市召開。...
愈晚愈美，「2019夜遊經濟（哈爾濱）座談研討會」日前在黑龍江省哈爾濱市召開。 新華社
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「2019夜遊經濟（哈爾濱）座談研討會」日前在黑龍江省哈爾濱市召開，以中國夜遊經濟與哈爾濱夜遊經濟的發展與前景為主題，文旅行業專家們紛紛貢獻錦囊妙計，推動夜間旅遊成為哈爾濱經濟發展的掘金點。

中新社報導，伴隨文旅產業逐步融合，如何掘金「夜遊經濟」成為業界關注的焦點。黑龍江省會哈爾濱擁有豐富的夜間旅遊資源，中央大街、中華巴洛克街區、哈爾濱大劇院等地展現了迷人的「夜幕下的哈爾濱」。研討會上，與會專家圍繞哈爾濱如何借「夜遊」東風展現城市新活力建言獻策。

何為「夜間經濟」？北京第二外國語學院首都文化和旅遊發展研究院執行院長、世界旅遊城市聯合會特聘專家厲新建說：「夜間經濟是要形成夜玩（娛樂）、夜吃（餐飲）、夜購（購物）、夜學（研學）、夜消（消費）的體系，開發除了城市亮化之外的夜間經濟資源。」

「夜遊」與「經濟」有何關係？據報導，首都經濟貿易大學工商管理學院教授蔡紅分析說：「夜間經濟，是城市經濟的構成要素；夜間旅遊，是夜間經濟的重要組成。夜遊不僅為旅遊者創造了美好生活，同時也促進了城市的經濟、文化、科技等領域發展。」

如何發展哈爾濱的「夜遊經濟」？透過對哈爾濱夜生活指數、城市燈光指數等數據的對比，以及遊客對哈爾濱夜遊現狀的評價，中國社會科學院新聞與傳播研究所傳媒調查中心主任、輿情實驗室首席專家劉志明提出建議：哈爾濱夜遊經濟在發展過程中要與產業結合，做好頂層設計，導入了包括人工智能在內的高科技因素，改善旅遊環境，提升服務品質，打造獨一無二的哈爾濱夜遊IP。

北京黑龍江

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