毛澤東像畫師 王國棟：一輩子就做這麼一件事

2019-08-26 02:03 世界日報 中國新聞組／整理



8月23日凌晨1時許，天安門毛澤東畫像曾經的畫師，也是當今天安門毛澤東畫像版本的奠定者，原北京市美術公司畫師王國棟在北京第六醫院去世，享壽88歲。

天安門毛澤東像 1967年由他「定版」

王國棟1967年繪製的毛澤東正面像版本一直沿用至今。在他之前，毛像通常由畫家帶著助手共同完成，自他開始，天安門毛像全程由一位畫師繪製完成，以保證質量。

北京青年報報導，王國棟1931年6月25日生於北京，他家就是中華老字號砂鍋居飯莊的經營者，他也被稱為砂鍋居的少掌櫃。國家公私合營後，他將自己名下的17套房產作為黨費交給了組織。王國棟1978年至1981年曾任第五屆全國政協委員，1992年起獲得國務院津貼。

「每當看到天安門的毛主席畫像，老師在天安門畫室近6米高的梯子上，那汗流浹背、上上下下、從容自如的身影，至今都深深地印在我的腦海裡。」1975年師從王國棟、被特召進入領袖肖像組的邢秋成對老師王國棟充滿了敬意。

他回憶說，老師王國棟多才多藝，一生專職於繪製毛澤東像的工作，從上世紀60年代至今，天安門的毛澤東畫像，還有那張百姓最熟悉的印刷版側臉毛像，以及其他印刷版的肖像，都是他的作品，或者都與他有著密切的關係，他用敬仰之心作畫，獨特的繪畫技法，讓他成為了行內公認的大家。

淡泊名利 一生過著簡樸的生活

王國棟淡泊名利，一生過著簡樸、快樂的普通生活。老師退休後曾對他說了這樣一句話：「我這一輩子就做了這麼一件事。」至今讓他牢記。

邢秋成回憶，每年「十一」前，天安門城樓都要換新繪製的毛澤東畫像，現在這一版是1967年10月1日開始懸掛的第八版標準像，由當時的北京市美術公司（後來發展為北京歌華文化發展集團有限公司）畫家王國棟創作並繪製，沿用至今。

1975年，為了滿足天安門廣場、國家大型標誌性建築、國事活動等對偉人畫像的大量需求，承擔領袖像繪製的原北京市美術公司決定特招一批學生，由王國棟親自帶領和指導，專職繪製領袖像。邢秋成作為入選的10名學生之一開始師從王國棟，學畫領袖像。

王國棟每次繪製天安門毛澤東像，經常要在近6米多高的梯子上上下下，或在天安門畫室前的小廣場來回往返，以查看繪畫效果。王國棟有著獨特的繪製方法，一般需要畫三、四遍。第一遍，起稿確定好五官和輪廓；第二遍，畫大的形體和色彩；第三遍進行具體的刻畫和描繪，最後再做整體的調整和畫面的保護，一般約持續20多天。

在當年的天安門畫室，要畫的不止是天安門這一幅畫像，天安門後、端門前都懸掛毛澤東畫像，廣場上還有孫中山、馬克思、恩格斯、列寧、史達林畫像，這麼多畫像繪製作工作，都由王國棟分配、把關、驗收。

西方繪畫的造型和技法 結合中國人的欣賞習慣

畫畫的人都知道，畫肖像難，畫大型人物肖像更難。第一，天安門的位置很重要，全世界都在關注；第二，人們對主席像寄予著豐富的感情內涵；第三，被稱為世界上最大的人工畫像，在廣場的不同角度，在遠、中、近的距離觀看效果都要好；第四，畫像要全天候處在戶外，一年四季要經得起風吹雨淋和日曬，如果筆法和材料使用不當，用不了半年就會變色，甚至變花等等。

面對這些難題，報導指出，王國棟曾深入研究西方繪畫的造型和色彩技法，再根據中國人的欣賞習慣，從1964年開始，總結出了一整套的「王氏」繪法。王國棟曾多次告訴他的徒弟們，一個好的畫師並不是僅靠手裡的照片作畫，每一幅像都是一次創作，要用心去創作。

王國棟在繪製毛澤東像時，注重每一幅畫像與周圍環境的協調和統一，注重毛澤東形象的準確和眼神的把握，使毛澤東像顯示出領袖的風度和神采，使人們看後過目不忘。

一家六口 擠大雜院兩間小平房

很多人一定以為，繪製天安門城樓或天安門廣場毛澤東畫像的畫師們都很牛氣。其實不然，邢秋成說，老師讓他們跟著木工老師一起開木板，學做畫箱、畫架、衣物品櫃，畫畫用的畫布、畫具、油畫紙、油畫布也都是自己做，用的是當年木工用的木折尺，一切都是最節儉的。

值得一提的是，所有的毛澤東畫像裡沒有作者的名字，這是王國棟給學生定下的規矩，這也是後來在繪畫界很多人不知道王國棟名字的原因。王國棟告訴所有人，畫毛澤東像不比誰高人一等，要用乾淨的白紙心態，才能畫出人們心目中最準的毛澤東。

王國棟的家位於雍和宮附近的一條小胡同內，大雜院裡幾間小平房就是他的家，直至晚年都簡樸地生活在幾間小平房裡。在王國棟次子王憶鋒的心裡，王國棟是嚴父，精準地繪製毛澤東畫像是父親一生的追求。

王憶鋒回憶，當年，他們一家六口住在北京美術公司宿舍的兩間小平房裡。因為家裡的空間狹小，父親在家中很少繪製毛澤東像，也很少在家提到畫像的事，只說這是他的本職工作，沒什麼好炫耀的。對於兒女的教育和工作，也都是讓他們自力更生，從來沒有為他們的工作求過人走過後門。

從來沒有為子女的工作求過人、走過後門

在家人的記憶裡，王國棟回到家總愛擺弄各種各樣新奇的東西。「父親的興趣愛好特別廣泛，游泳、滑冰、打乒乓球、踢足球樣樣出色；攝影、拉二胡、彈電子琴也很有名氣；就連組裝無線電也是內行。」家裡人都覺得，父親廣泛的興趣愛好，為他的主席畫像創作拓展了視野。

「你別看他在擺弄相機、拆卸手表或是騎著摩托車進山，其實他是從其他動腦子的事上找靈感。」王國棟常說：「畫領袖畫像光看沒有用，看似簡單的點點畫畫，可你不知道我腦子裡想的是什麼，琢磨了多久。」

說起王國棟為人的低調，王憶鋒說父親在生活上特別簡單。王國棟1978年當選全國政協委員，開會的當天，他騎著自行車直奔人民大會堂，一度被警察攔下，當他亮出委員證，警察才知道這個高個子、穿著樸素的人是來參會的全國政協委員。

王國棟退休後，一直在小平房裡樂享他的晚年生活，七、八十歲還在學電腦，用電腦作畫，而且只要提到或看到有關毛澤東畫像的事，老人仍然會很興奮。