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西藏警方：一名香港大學生持寫「光復香港」A4紙拍照 悔過後釋放

2019-08-25 23:01香港01 記者崔德興／報導

早前報道，10名來自本港的大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查，之後全數獲釋。...
早前報道，10名來自本港的大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查，之後全數獲釋。 圖／摘自香港01
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早前報道，10名來自本港的大學生西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查，之後全數獲釋。

西藏日喀則市定日縣公安局今日（25日）發出通報交代事件，稱其中一人手持印有「光復香港」等字樣A4紙進行拍照時，被其他遊客發現勸阻並報警。公安機關依法對其進行警告。男學生具結悔過（按：寫悔過書）後已釋放。

通報稱，8月23日上午8時許，1名張姓香港男子在珠峰大本營手持一張印有「光復香港」等字樣A4紙進行拍照時，被其他遊客發現勸阻並報警。

通報續指，經審查，該男子行為違反《治安管理處罰法》有關規定，公安機關依法對其進行警告。張男承認錯誤，表示將遵守內地法律，不再從事類似違法活動，具結悔過後被釋放。張男同行9人，經調查未發現參與違法活動，積極配合說明情況後予以放行。

10人已全部獲釋

官媒《環球網》早前報道，當時一名學生手舉標語，另一名學生為其拍照，遊客看見他們打「港獨」的標語立刻上去理論，跟他們爭執起來，並趕緊報警，不過，雙方並未發生打鬥。報道指，警察隨即到現場問明情況，之後就把這幾個學生帶走。有遊客表示，曾看見警察用有濃重口音的普通話的批評這幾個學生。

據早前報道，10名涉事學生中，8人為港大學生，1人是科大畢業生，另有1人屬城大學生。

延伸閱讀：

環球網：被扣查香港大學生曾在珠峰營地打出「港獨標語」

【被指嫖妓】鄭文傑獲釋返港　羅湖公安：他對違法事實供認不諱

文章授權轉載自《香港01》

公安西藏香港大學生

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