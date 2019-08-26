看好電池車 煤都大同拚轉型氫都

2019-08-26 00:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國「煤都」大同有了一個新目標—打造中國未來的「氫都」。「我們將努力發展新能源，氫能是一個重點。」大同市市長武宏文說，大同正在建設一個圍繞氫能的全產業鏈，並吸引眾多上下游企業前來投資。

新華社報導，氫燃料電池車是撬動大同氫能產業的支點。中國政府印發「十三五國家戰略性新興產業發展規劃」明確提出，到2020年實現燃料電池汽車批量生產和規模化示範應用。

武宏文說：「雖然氫燃料電池車目前銷量不大，但這是未來，也是大同產業轉型的一次機會，我們要抓住先機。」

目前，大同已建成中國大陸第一座制氫加氫一體站，並投放了50輛氫燃料電池公交車。這種通過化學反應產生電能驅動的新型大巴車能在零下30攝氏度正常運行，續航里程最高可達到500公里。

武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司在大同投資的第一條燃料電池發動機生產線去年實現投產，目前正建設一個投資27億元人民幣的氫能產業園。公司總經理助理周強說，這是他們在中國北方最大的產業基地，3年內將建成年產不少於5萬套氫燃料電池發動機產能，並將在大同推廣不少於3000台氫燃料電池車。

北京首航艾啟威節能技術股份有限公司也在大同設立了分公司，計畫未來五年在這裡建設3座制氫工廠、10至20座加氫站和3至5座分布式氫能源電站，全方位參與大同「氫都」建設。

大同的目光並非只盯在氫燃料電池車上。儘管高熱值動力煤面臨枯竭，但這裡每年的原煤產量仍超過1億噸，利用煤炭製氫是大同邁向「氫都」的重要一步。

「我們成立了包括22名院士在內的新能源產業戰略諮詢委員會，在這場新的競爭中已經搶占了制高點。」武宏文介紹，目前大同市正在與幾家汽車製造商合作洽談，一旦落地，將建成包括製氫、儲氫、氫燃料電池核心部件和整車製造在內的全鏈條產業生態圈。