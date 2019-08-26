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中秋將至 上海人龍買餅

2019-08-26 00:21聯合報 新華社

中秋節臨近，上海市場月餅進入銷售旺季。消費者在南京路步行街上排隊購買現烤的散裝月餅。

中秋節臨近，上海市場月餅進入銷售旺季。消費者在南京路步行街上排隊購買現烤的散裝月...
中秋節臨近，上海市場月餅進入銷售旺季。消費者在南京路步行街上排隊購買現烤的散裝月餅。 （新華社）
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月餅中秋節上海

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