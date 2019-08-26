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內蒙包頭草原 煮出中國最大鍋

2019-08-26 00:25聯合報 中新社

內蒙包頭市達茂草原煮製出「中國最大鍋」手扒肉，1880斤鮮羊肉冷水下鍋。這口煮肉的大鍋直徑4.88公尺、深1公尺、厚20公分製成，可同時烹煮80隻羊，約3000斤羊肉。

中新社
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