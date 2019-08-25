親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

經營陸客旅遊公司寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43世界日報 中國新聞組／北京25日電

姜豐日前發微博，時隔26年，新朋老友再聚獅城。 圖擷自／微博
姜豐日前發微博，時隔26年，新朋老友再聚獅城。 圖擷自／微博
分享

過去一周，中國央視知名前女主播姜豐的亮相，使得重慶再次被聚焦。在新加坡的中國復旦大學校友王嬿青和復旦大學新加坡校友會共同邀請下，「1993年新加坡國際大專辯論賽」的主要參與人員，時隔26年近日重返故地，姜豐也現身其中。

多維新聞網報導，自當局強勢反腐以來，重慶早已成為腐敗重災區。薄熙來、孫政才等的相繼落馬，也並不意味著重慶反腐的終結，薄熙來與孫政才的腐敗餘毒仍是重慶官場需要重點清理的對象。

庭審薄熙來時，谷開來證詞曝光了代谷開來管理法國墅的央視原女主持人姜豐，是大連實德集團董事長徐明的「女朋友」。早在2013年8月26日，中國警察網曾刊發作者新聞，題為《薄熙來法國墅曝光央視美女主播身涉其中》的文章，詳細披露了姜豐與的薄熙來案的關係。 官方公布的谷開來口述指，2011年初，徐明到谷開來重慶家裡，她讓徐明找人接手墅股權，「徐明就找了他的女朋友姜某，讓姜某去找德某某辦理接手股權的手續。後來，我簽署了律師文件，取消尼爾持有羅素地產公司50%股份的文件，並將這部份股權轉讓給了德某某；後來，德某某也與姜某辦了手續。」

據華爾街日報稱，該墅在姜豐負責管理之前的兩名管理人，分為已故英商海伍德（Neil Heywood）與法國建築師多維爾（Patrick Devillers），都與薄家關係密切。

姜豐曾因涉薄熙來案而深陷輿論漩渦，直至現今，其每每公開現身仍被聚焦。但在大部分生活中，姜豐以及家人的生活早已漸漸回歸了正軌。而在諸多敏感案件被定論後，深陷其中的熱點人物也該被輿論「放過」，尊重其各項權利。

姜豐前幾年自拍照。圖擷自／微博
姜豐前幾年自拍照。圖擷自／微博
分享

薄熙來谷開來法國

相關新聞

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36

解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17

「十一」晚會傳9月29日舉行 7常委出席

2019-08-25 13:16

澳門今選特首 賀一誠管治並不輕鬆

2019-08-25 12:39

陸男上網找富婆包養 被要求「1夜2次」

2019-08-25 12:01

唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22

河南副省長被查 曾剷平200多萬座墳墓被封「平墳書記」

2019-08-25 10:11

中共主力戰機換國產引擎 備練十一閱兵

2019-08-25 09:33

基因複製毛小孩：中國「克隆寵物」的商機爭議

2019-08-25 09:30

陸結婚率創10年新低 90後為啥不婚？

2019-08-25 03:27

北京瞭望／北京地鐵「禁食」後…還是偶有早餐族

2019-08-25 00:03

鄭文傑拘留15天後獲釋 與家人暫不受訪

2019-08-25 00:03

10名港大學生西藏遭扣查 9人已獲釋

2019-08-24 21:15

兒子哭罵老爸「你羞不羞恥！」卻獲700萬網友點讚

2019-08-24 16:57

國產航母海試多了19天？網友疑有狀況…

2019-08-24 15:46

完成「安德森迴旋」測試 國產航母估「十一」前服役

2019-08-24 15:45

曾剷平200多萬座墳墓的河南副省長徐光 終於落馬

2019-08-24 15:29

上海小學引進AI打哈欠也被偵測 網驚「比監獄可怕」

2019-08-24 13:41

塞車也能很開心？雲端上的最美公路 網紅景點打卡超夯

2019-08-24 11:00

香江觀察／政治跌冰河 經濟先「攬炒」

2019-08-24 00:48

在聖人故里綠色出行 享受共享經濟便利

2019-08-23 19:30

大陸首隻複製警犬正式加入警隊 未來可望成批量產

2019-08-23 16:16

世界第三大！中國075兩棲攻擊艦快下水了

2019-08-23 16:03

「美國不再友善」 中國留學生轉進英國

2019-08-23 16:00

好噁！五星級飯店水壺驚現衛生棉….還是用過的

2019-08-23 15:15

IKEA砸人民幣百億元加碼大陸市場 並將開小型店

2019-08-23 14:27

得到上海相關部門協助 高島屋不退出大陸了

2019-08-23 14:10

上海迪士尼拒調停 堅持翻包檢查、禁帶外食

2019-08-23 13:18

猴子用石頭打爆玻璃 園方：牠比同類聰明

2019-08-23 12:58

小黃飛天 強國搶先半小時車程3分鐘到 費用不比叫車貴

2019-08-23 10:00

深圳IP博覽會 辦CIB插畫嘉年華

2019-08-23 01:59

南山山地電影節 增最佳鵬城獎

2019-08-23 01:59

港警開始清場 發射催淚彈驅散示威者

2019-08-03 22:13

停自由行 深圳航空：飛台灣機票可免費退票

2019-08-01 12:38
看更多

熱門文章

兒子哭罵老爸「你羞不羞恥！」卻獲700萬網友點讚

2019-08-24 16:57

中共主力戰機換國產引擎 備練十一閱兵

2019-08-25 09:33

觀塘遊行示威衝突擴大 警方發射催淚彈及橡膠子彈

2019-08-24 19:15

反送中觀塘衝突 29人被捕10人受傷

2019-08-25 09:39

挺港警記者遭回陸變英雄！「粉絲包裹塞爆」網友示愛：缺女友嗎？

2019-08-24 20:07

反送中／觀塘遊行港鐵突停駛 拒民搭乘卻載警察

2019-08-25 11:57

港媒「香港電台」被包圍抗議 有攝影記者被打

2019-08-24 19:36

林鄭喊話：大家都累了 可否坐下談一談？

2019-08-25 00:02

林鄭月娥：大家都累了 籲坐下來談一談

2019-08-24 19:27

北京瞭望／北京地鐵「禁食」後…還是偶有早餐族

2019-08-25 00:03

港鐵受到北京壓力？首度關停多個地鐵車站

2019-08-24 21:15

10名港大學生西藏遭扣查 9人已獲釋

2019-08-24 21:15

河南副省長被查 曾剷平200多萬座墳墓被封「平墳書記」

2019-08-25 10:11

港遊行再爆衝突 警催淚彈清場

2019-08-25 00:02

陸結婚率創10年新低 90後為啥不婚？

2019-08-25 03:27

反送中示威者 遊行後包圍警署

2019-08-24 16:45

唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22

特派員在現場／兩岸急凍 台商當自強

2019-08-24 23:35

富時調升A股權重 市場將添千億活水

2019-08-24 23:37

親中派包圍香港電台 記者挨打

2019-08-25 00:02

和理非戰間期結束 反送中重回勇武抗爭

2019-08-25 14:21

反送中／激化中港矛盾 港漂反感、無力

2019-08-25 11:57

向罷課學生喊話 港政務司長：學校非表達政治主張地方

2019-08-25 09:58

反送中／荃葵青遊行3時起步 葵涌運動場人潮不絕

2019-08-25 14:43

陸男上網找富婆包養 被要求「1夜2次」

2019-08-25 12:01

港警多輪催淚彈驅散反送中 有示威者眼睛受傷

2019-08-24 18:38

反送中觀塘遊行後 再上演快閃流水式抗爭

2019-08-25 03:24

鄭文傑拘留15天後獲釋 與家人暫不受訪

2019-08-25 00:03

反送中／「五大訴求缺一不可！」荃葵青遊行雨中起步

2019-08-25 15:11

因應荃葵青遊行 港鐵葵芳、荃灣及荃灣西站下午關閉

2019-08-25 12:27

英國外交部：樂見鄭文傑獲釋返港

2019-08-24 18:13

昔日牛股落難 連31日跌停

2019-08-24 23:36

解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17

澳門今選特首 賀一誠管治並不輕鬆

2019-08-25 12:39

三大指數同喊增持 活水注陸A股

2019-08-25 00:13

反送中遊行不斷 旺季酒店入住率只有20%

2019-08-25 15:21

曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43

陸股企業分拆上市 鬆綁

2019-08-24 23:35

智利挺反送中台商遭鬧場 外交部譴責滋事中國僑民

2019-08-25 03:35

「十一」晚會傳9月29日舉行 7常委出席

2019-08-25 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top