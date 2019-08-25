曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43 世界日報 中國新聞組／北京25日電



姜豐日前發微博，時隔26年，新朋老友再聚獅城。 圖擷自／微博 分享 facebook

過去一周，中國央視知名前女主播姜豐的亮相，使得重慶再次被聚焦。在新加坡的中國復旦大學校友王嬿青和復旦大學新加坡校友會共同邀請下，「1993年新加坡國際大專辯論賽」的主要參與人員，時隔26年近日重返故地，姜豐也現身其中。

多維新聞網報導，自當局強勢反腐以來，重慶早已成為腐敗重災區。薄熙來、孫政才等的相繼落馬，也並不意味著重慶反腐的終結，薄熙來與孫政才的腐敗餘毒仍是重慶官場需要重點清理的對象。

庭審薄熙來時，谷開來證詞曝光了代谷開來管理法國墅的央視原女主持人姜豐，是大連實德集團董事長徐明的「女朋友」。早在2013年8月26日，中國警察網曾刊發作者新聞，題為《薄熙來法國墅曝光央視美女主播身涉其中》的文章，詳細披露了姜豐與的薄熙來案的關係。 官方公布的谷開來口述指，2011年初，徐明到谷開來重慶家裡，她讓徐明找人接手墅股權，「徐明就找了他的女朋友姜某，讓姜某去找德某某辦理接手股權的手續。後來，我簽署了律師文件，取消尼爾持有羅素地產公司50%股份的文件，並將這部份股權轉讓給了德某某；後來，德某某也與姜某辦了手續。」

據華爾街日報稱，該墅在姜豐負責管理之前的兩名管理人，分為已故英商海伍德（Neil Heywood）與法國建築師多維爾（Patrick Devillers），都與薄家關係密切。