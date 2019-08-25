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解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17世界日報 中國新聞組／北京25日電

有報導稱，中國殲10C等主力戰力開始換裝國產「太行」發動機。新華社
有報導稱，中國殲10C等主力戰力開始換裝國產「太行」發動機。新華社
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距中共建政70周年閱兵不足40日，各受閱兵種亦準備進入綵排演練。除廣受關注的殲20、直20、運20等解放軍最先進戰機外，於去年開始執行戰鬥值勤的殲10C、殲16戰機，以及過往極低調的殲11D和航母飛鯊中隊的殲15戰機，均將亮相閱兵。

據香港明報報導，本次閱兵除規模超過以往外，國產化裝備比例亦再創新高，包括多個主力戰機均已換裝國產「太行」發動機。這意味着中國已經突破受限進口引擎的瓶頸，戰機生產和更新換代的速度將大大加快。

明報報導指出，消息人士稱，排在殲20編隊後壓陣的戰機編隊，是由解放軍第四代半主力戰機殲10C和殲16組成，這兩種機型於去年開始執行戰鬥值勤任務，證明已在空軍各部初步換裝完畢，成為解放軍最核心的航空武裝力量。

本次閱兵除規模為歷屆最大外，消息人士表示，最大亮點是國產化裝備比例亦再創新高。報導稱，受閱的殲10C和殲16、殲11B等解放軍主力戰機，均已換裝國產「太行」發動機。國產引擎的大規模換裝，意味着中國可以突破進口限制，加快解放軍戰機更新換代並盡快形成匹配戰力的能力。

據有媒體報導，代號「太行」的渦扇10發動機，正式編號為FWS10，是由中國一航瀋陽發動機設計研究所設計的軍用渦輪風扇發動機，研究過程長達20年。有媒體稱，先前製造的殲20是由渦扇10發動機驅動，殲20正準備換裝渦扇15發動機。但分析指出，這消息並不正確。無論是正在生產，或是已服役的殲20，都是由俄製Al-31演變而來的發動機所驅動。

最新的傳聞說，渦扇15可能已在戰機上測試，但測試的並非殲20，而可能是殲11B，或是其他戰機。分析認為，渦扇15很可能要到2020年代中期，才會準備好裝備殲20。

戰機殲20解放軍

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