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陸男上網找富婆包養 被要求「1夜2次」

2019-08-25 12:01世界日報 中國新聞組／北京24日電

「生活所逼，求包養」不是笑話，有人真的上網找富婆求包養。圖擷自／新聞晨報
「生活所逼，求包養」不是笑話，有人真的上網找富婆求包養。圖擷自／新聞晨報
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「當小白臉，被富婆包養！」有些人喜歡在生活中拿這當做一句玩笑話，但是，上海一名28歲的小伙小戴，卻將這句玩笑話當做了自己的「行動守則」，在網上到處搜尋富婆網「求」包養。哪知，富婆沒找到，自己卻賠了夫人又折兵，被騙子騙走了7000多元。

新聞晨報報導，3月某天，小戴心血來潮，在網頁上輸入「富婆」兩字進行搜索，發現一家叫做「夜光富婆」的交友網站，羅列了一些美女照片，並註明了可供交友的省市，但要求必須註冊會員後才能查看美女的照片和QQ暱稱、年齡信息，如果有意被照片上的美女包養，可先聯繫客服，由客服具體安排見面時間。

小戴很是心動，立刻聯繫客服，互加了QQ好友。客服表示註冊會員需要支付1200元人民幣，加入會員後，客服會幫忙聯繫他看上的富婆，並安排見面時間和地點。「客服在QQ信息裡告訴我，見面後需要和富婆發生性關係，事後富婆會支付給我8000元。」小戴當天就向客服提供的收款二維碼轉帳了1200元會員費。

之後，客服給了小戴一個用戶名和密碼，並提供了30餘位「富婆」，小戴從中挑選了一位在上海的「富婆」，1小時後，客服反饋「富婆」同意見面，並約定第二天晚上8點半，在香格里拉酒店見面。接著，客服又煞有介事地提出「富婆」的要求，一夜需要發生2次性關係，「富婆」滿意後再向他支付8000元酬勞。小戴同意了。

隨後，客服提出了新的要求。為防止虐待富婆、洩露隱私或服務不周等情況發生，小戴需在見面之前先向客服支付3000元誠意金和3000元保密金，誠意金會在和女子會面後三天退還，保密金會在見面後78天退還。事後，小戴只需向客服支付800元中介費就可以了。

當晚，小戴向客服轉帳3000元，第二天上午又轉帳了3000元。客服收到錢款後表示，會在見面時間前1小時將「富婆」的電話號碼告訴小戴。第二天，小戴按照要求去了香格里拉酒店，卻一直沒能等到「富婆」。他馬上聯繫客服的QQ，發現已經被拉黑，這才知道自己被騙了。

7月26日，「夜光富婆」網的域名註冊者寧某在海南省的家中被警方抓獲。寧某供稱，他已經30歲了，迫切需要賺錢結婚，但他既沒有工作，也沒有錢，想要找一個來錢快的辦法。大約在5、6年前，他曾因想與富婆交友而被人騙了300元保證金，萌生出了自己也搞一個包養網站騙錢的想法，「夜光富婆」網於是在2018年7月上線。

包養香格里拉

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