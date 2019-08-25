陸結婚率創10年新低 90後為啥不婚？

2019-08-25 03:27 世界日報 中國新聞組整理



大陸結婚率創下2008年以來的10年新低。 分享 facebook

大陸官方最近公布一項數據顯示，近年結婚率創下2008年以來的新低。作為結婚「主力」的年輕人，特別是90後，是什麼原因，讓他們不結婚了？

個人堅持 寧不婚不育

近日公布的「2018年民政事業發展統計公報」讓不少人長吁短嘆，2018年，依法辦理結婚登記1013.9萬對，比上年下降4.6%，結婚率為7.3，比上年降低0.4個千分點。這一數據創下2008年以來的新低。

根據民政部近11年的相關統計數據，結婚率自2008年的8.27，逐年攀升至2013年的9.9，之後逐年下降，降至2018年的7.3。民政部報告顯示，2018年結婚登記人口年齡分布情況中，20至24歲有435.6萬人，25至29歲有736.2萬人，遠遠高出其他年齡段，而他們都是90後。

日前，年齡最小的「90後」都已逐步步入適婚年齡，成為結婚的「主力軍」。不過，作為正值婚姻和生育黃金年齡的90後，婚姻情況參差不齊：有的人已經是兩個孩子的父母，有的結婚又再離婚，有的則堅定抱著「不婚」的主意。

許君雅（化名）是一位在上海做銷售的姑娘，標準的「90後」，談起婚姻，她的態度是堅定的「不婚不育主義」。

她說：「不管是社會還是個人的影響，讓某個個體選擇了不婚，這都是他自己的選擇，應該理解和尊重。結婚和不結婚只是選擇了不同的生活方式，沒有對錯。」

談起婚姻的想法，許君雅認為，現在物質生活條件已經很好了，更多人都開始追求精神層次。人們對於婚姻的看法也在改變，以前很多人為了結婚而結婚，現在很多人慢慢不再把結婚看做是必須要完成人生使命的任務，或者說不會為了結婚而隨便找個人將就。

另一方面，現代城市的生活成本很高，結婚生子很可能會帶來很多難以承受的負擔，無論是經濟還是對家庭的責任，不結婚或許也是一種逃避。

她認為，當前社會很多現象，包括出軌、家庭矛盾升級等各種事件頻出，也造成了人們對於婚姻的恐懼和不信任。

目前，許君雅把重心更多放到了工作上，但她並不認為，單身與工作投入有直接的關係。「不單身的人，為了和伴侶有更好的生活質量，可能也要更多地投入工作。單身的人可能壓力相對較小，生活也許也有很多工作以外的活動。對於我自己而言大概是公私分明的狀態，不同的時間有不同的重心。」

尋覓對象 合適就結婚

除了像許君雅一樣的「堅定不婚者」，目前90後的「單身族」中，更多的是還在尋找的人，他們的口頭禪是「找到合適的就結婚」。

比如李鶴（化名）就是這樣一位男士。

「合適我是這樣理解的，找到合適的另外一半，可能是她本身的性格，或者三觀、外貌合適；也有可能是時間環境合適，比如年齡大了，家裡催了，自己也感覺有壓力了，然後比較積極去相親。這樣也快，可能幾周就能結婚，先結婚後談戀愛。當然，我還是想找個合適的女朋友好好談談戀愛，再結婚。」李鶴說。

他出生於1992年，已經開始受到父母和周圍朋友的壓力。

他說：「父母的心願是兒女有個家，過得開心，找對象這種事不能急躁，但也不能沒有動作，不是來者不拒，也不是越多越好。所以我家裡面給我介紹我也都去，交流一下，萬一就合適了呢。但交流後，還是發現不合適唄。」

和李鶴相比，陳玲（化名）也是認為「不結婚不好」，卻又抱著「順其自然」的態度。

她是一位博士後，90年出生，因為一直在外地上學然後又工作，自己也比較有主見，所以家裡催婚的壓力還不算太大。

目前，她也相親了好幾次。「相親的話有三、四次吧，我覺得別人給你介紹相親的話，說明你們基本上條件是相匹配的，應該積極的去面對。工作和婚姻都很重要，應該去盡力平衡。」

不過，陳玲認為晚婚是社會發展的自然現象，也很常見了。

走出「圍城」 對婚姻失望

和沒有結婚但仍然期盼婚姻及一些「90後」不婚族相比，93年出生的張婷（化名），已經離過一次婚了。

「我在20歲當天領證，步入了婚姻，然後又走出來。」張婷說，「我現在單身，以後隨緣，對婚姻確實很失望，但還是期待有一份愛情。」

談到婚姻，她排了一個序列：人品，另一半的家庭環境，穩當的工作，上進心，對人對事的態度。

談到90後對婚姻不同的選擇，張婷表示，「每個人的想法不同，有些人覺得該有一個家，自然就結婚了，不在於早還是晚。有些人奉子成婚，自然就早早結婚，有些人渴望家庭，想要一個屬於自己家。不婚的有可能是對於婚姻的恐懼，不想養孩子，工作壓力，主要的還是經濟壓力的問題。」

追求個性 與現實衝突

據了解，許多90後的「單身族」，都談到了各種壓力問題。

比如，許君雅就是如此。「不想要孩子，另外覺得養育孩子需要付出很多時間、金錢、精力。」

更多人則提到了金錢壓力。

李鶴說：「結婚是真花錢，我們家那邊3到5萬元(人民幣，約4200至7000美元)就行了，比較合理的。但我身邊彩禮最高的是100萬元，這只算禮金，不算房車。結婚是兩個家庭的事，有時候也很無奈的。」

譚浩（化名）在一家國企上班，他也認為，結婚率低與壓力大有關。「我覺得和工作生活壓力比較大有關，不少人對婚姻家庭有心無力，既然這樣的話還不如不結婚。」

不過，90後又是希望突出自己個性的一代。

「我從2008年開始在廣州做婚慶到現在。2009至2014年是婚禮最多的幾年，幾乎每周末、節假日都有婚禮，包括中秋和愚人節也有婚禮。」李翔宇（化名）是一家廣州的婚慶負責人，他表示，2009年到2014年之間，平均一個月有15至20多場婚禮。

「現在婚禮少很多，平均一周也就兩至三場婚禮，旺季也就十場左右，淡季的話也就每個月兩至三場。」李翔宇說。

這背後的差別是，現在的結婚主力軍從80後轉變為90後，90後的低結婚率，已經被他早早感受到了。

但李翔宇指出，90後要求更多個性化。「2015年之前結婚的都是80後，他們當中的60%到80%都會選擇套餐主題婚禮比較多，私人定製比較少。90後的思想比較獨特，追求個性。」

「2008年到2010年之間，婚禮所採用的道具相對簡單，就是布置簡單的氣球之類的；2010到2015年，在場地、儀式、人員調配上都開始變高；2015年之後到現在，檔次又上升和提高了，以前都是平面，而現在大部分的道具都開始立體化、逼真化，追求婚禮當天的還原度要和策畫上要一致。」

一方面是婚禮「定製」以突出自己的個性，一方面是難以承擔的高昂花費與壓力。在這背後，很多90後仍然在婚姻的現實與夢想中徘徊。