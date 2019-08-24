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完成「安德森迴旋」測試 國產航母估「十一」前服役

2019-08-24 15:45世界日報 中國新聞組／北京24日電

國產航母完成七次海試 海上「畫弧」試驗急轉彎 十一前入戰列在望 取材自中國網
國產航母完成七次海試 海上「畫弧」試驗急轉彎 十一前入戰列在望 取材自中國網
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歷經長達22天的第七次出海試航後，中國首艘國產航母昨日中午返回大連造船廠碼頭，這是其下水以來耗時最長的一次海試。此間，國產航母不僅進行了艦載機起降試驗，還展開了最小半徑轉彎的「安德森迴旋」等測試，衛星圖像顯示航母畫出三圈完美弧線。大公報報導，軍事專家認為國產航母距正式交付部隊已指日可待，大概率將在「十一」前服役。

報導指出，國產航母在23日中午返回大連造船廠碼頭，完成第七次出海試航。與8月1日出海時相比，甲板上的艦載機加油車已被收起，但殲15電子戰機、直18、直9三架艦載機模型和數輛艦載機牽引車仍在甲板上。值得注意的是，甲板跑道出現了大量嶄新的艦載機降落「輪胎印」，與第六次海試歸來形成的印跡有明顯區別，顯示第七次海試也進行了多輪艦載機起降試驗。

以7月31日及8月2日遼寧海事局發布的航警推測，國產航母8月1日出海後，在黃海北部進行了短暫測試便北上渤海。有商業衛星圖片顯示，航母5日已出現在渤海中部海域。與此同時，遼寧艦6日亦離開青島母港，直至16日方才返回。分析認為，遼寧艦是北上與國產航母會合，聯合展開了艦載機起降訓練。就在遼寧艦返回青島母港後的8月17日，國產航母在黃海北部進行了連續高速轉彎測試。衛星照片顯示，航母在海上開展了「安德森迴旋」測試，畫出三圈完美弧線。

報導指出，「安德森迴旋」是艦艇的最小半徑轉彎測試，為航母最常使用的機動動作。在規避水中障礙物、水雷時，航母需要急速轉彎，此時會產生最大30度的傾斜角，「安德森迴旋」就是要驗證傾斜是否會對甲板上的艦載機或內部物資造成影響，會否因此影響艦載機升降，是航母等艦艇實際航行能力、操縱性能的關鍵性指標。此外，航母艦載機在起飛或降落的時候，很多情況下需要航母進行機動調整來配合尋找合適角度，這時也需要航母進行大範圍轉彎機動。有中國網友分析，以衛星圖中航母的長度作為參考推算，國產航母完成「安德森迴旋」動作大約只需要直徑1公里的範圍。

這次海試完成後，國產航母距交付部隊已指日可待。參照遼寧艦經驗，其在交付前共經歷十次海試，歷時近一年零一個月。其中，第九次海試時間最長達25天，第十次僅3天，海試結束後第三天即刷舷號，並於月內交付部隊。

國產航母完成七次海試 海上「畫弧」試驗急轉彎 十一前入戰列在望 衛星圖像
國產航母完成七次海試 海上「畫弧」試驗急轉彎 十一前入戰列在望 衛星圖像
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國產航母遼寧艦碼頭

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