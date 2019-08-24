曾剷平200多萬座墳墓的河南副省長徐光 終於落馬

2019-08-24 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



曾於主政河南省周口市11年間剷平200多萬座墳墓而引發巨大爭議的河南省副省長徐光終於落馬。據新華社24日報導，「河南省政府黨組成員、副省長徐光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」。

對於徐光落馬，北京《新京報》毫不諱言直指徐光任職周口市時，「曾力推『平墳復耕』，引發輿論關注」。搜狐網甚至刊登一篇題為：「原周口平墳書記徐光被查大快人心 當年強勢挖人祖墳今落馬」的文章，稱他是「改革開放以來第一位平墳書記」。

新京報指出，徐光於2003年任周口市委副書記，2006年任周口市長，2011年任周口市委書記，先後主政周口長達11年時間。2017年1月在河南省政府換屆中，徐光當選為河南省副省長，由此晉升副部級。

徐光在周口市為官期間最引爭議的是他力推的「平墳復耕」政策，亦即將墳墓剷平改作耕地。根據百度百科上的訊息，2012年5月底至6月初，周口市試點「平墳復耕」工作。當地官員稱，這是為解決大機器耕作、死人與活人爭地的問題。

根據河南當地媒體報導，2012年7月21日前，周口市完成的平（遷）墳數量是近十萬座，但到2012年底，平（遷）墳已超200萬座，進展十分迅速 。

為了讓農民主動平墳，周口市當年推出免費火化、興建公墓等「殯葬惠民政策」，甚至動員小學生拿宣傳單回家說服父母：「平墳復耕，造福後代」。

周口市還開出平一個墳頭可獲人民幣200元獎勵，主動遷墳進公益墓地可額外再獲補助。周口市同時要求村幹部要帶頭平墳，最有名莫過於周口市商水縣朱集村村支書朱偉為此雇人以兩天時間，將整個家族28座墳墓全數鏟平。

據報導，當時有村民提出，怕平墳壞了風水。朱偉當場告訴對方，「傻子埋到全國最好的墳裡，還是傻子，這是血統問題，不是風水問題。」朱偉還說，「啥叫風水？拼命掙錢，尋個好媳婦—黑的尋個白的，醜的尋個俊的，低的尋個高的，再生個好孩子，這就是最好的風水。」

由於引發的民怨過盛，時任大陸國務院總理溫家寶於2012年11月簽署第628號國務院令，公布《國務院關於修改和廢止部分行政法規的決定》，自次年1月1日起施行。