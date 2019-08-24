上海小學引進AI打哈欠也被偵測 網驚「比監獄可怕」

2019-08-24 13:41 香港01 記者彭琤琳／報導



中國大陸近年來人工智能（Artificial Intelligence，簡稱AI）發展迅速。在上海，一間小學甚至讓AI走進校園，通過智能系統識別和分析學生的一舉一動，宣稱可以基於數據對教學做出改進建議。

不過不少大陸網友就提出相反意見，認為若學生每個表情、動作都被監視，似乎比起坐牢更可怕。

學生課堂行為自動分析示意圖。（澎湃新聞） 分享 facebook

課堂行為被「精準評估」

據內媒《澎湃新聞》報道，上海中醫藥大學附屬閔行薔薇小學正在構建「智能課堂行為分析系統」，稱要運用如姿態評估、表情識別、語言識別、關鍵詞匹配等技術，探索對課堂教學過程的定量分析。

該校認為，通過採集學生坐姿、舉手、站立、打哈欠等課堂行為，就可以進行學習狀態、課堂有效性、學習興趣等相關性研究。例如，教師通過具體的數據與錄製短片的匹配，來具體分析、反思某個教學環節的有效性。如果學生開始的情感數據比較平淡，就可以看出該教師的課堂導入環節略有欠缺。

報道稱，系統也可採集教師的課堂行為，如面向學生、走動、音量、語速、教師走動軌跡等數據，基於此類數據，可做出適當的教學改進建議。

向老師問好 or 打架？AI都能捕捉到

據悉，除了對課堂行為進行精準評估，該校還在構建智能環測系統，學生在校園生活中是否有微笑、向老師問好、主動撿拾垃圾、列隊整齊等良好行為，或者快速奔跑、摔跤、打架、擁擠等危險動作，都可能被人工智能捕捉識別到。

該校還推出了特色功法課程《元氣小囡動起來》，與智能圖像評估系統相結合。（澎湃新聞） 分享 facebook

同時，這個智能系統還可採集學生姿態行為如打哈欠、坐姿、走姿的圖像數據，通過大量的數據積累和分析，對孩子的走姿傾斜、不良坐姿和睡眠不良等情況等進行識別判斷，生成預警報告。

此外，該校還結閤中醫藥大學附屬小學的特點推出了特色功法課程《元氣小囡動起來》，與智能圖像評估系統相結合。一方面向學生提供傳統功法如易筋經、練功十八法等的標準動作；另一方面，利用錄像設備與姿態估計算法對學生跟學的動作進行評估和糾正。

網民熱議：

「微笑、打哈欠都要管？太離譜了這個。」

「Big brother is watching you.」

「這成長環境也太壓抑了，每個表情都被監督著。」

「這是集中營吧，比監獄還可怕。」

「民眾那麼反感偷拍窺私，反而放到學校這種地方，以一個教育的理由，一切都變得正常了。」

「感覺還是我們小時候好，雖然沒現在的孩子有電腦手機各種玩具，但至少自由。」

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文章授權轉載自《香港01》