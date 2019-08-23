親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不斷更新／白鹿颱風來襲 屏東率先宣布明停班課

長榮中學減薪爭議 內政部次長陳宗彥辭董事長

在聖人故里綠色出行 享受共享經濟便利

2019-08-23 19:30聯合新聞網 山東報導

在聖人孔子的故里曲阜騎行哈囉助力車，體驗共用經濟的便利。圖／魯網提供
在聖人孔子的故里曲阜騎行哈囉助力車，體驗共用經濟的便利。圖／魯網提供
分享

近年來，騎行方便、造型時尚的共用單車愈來愈成為大家眼中出行的主流交通工具之一。8月21日，「台媒看山東」聯合采風活動的兩岸媒體記者來到聖人孔子的故里曲阜，一同騎行哈囉助力車，體驗共用經濟帶給我們生活的便利。

隨著「互聯網+」時代的到來，共用經濟正不斷向各行各業發展和滲透，改變著國人的生活方式。共用出行作為近年來新興便捷交通方式，為解決城市短途出行和銜接各類交通工具起到了重要作用，依靠科技創新為自行車、電動車等傳統二輪出行市場注入更多活動，越來越多的人會選擇這種綠色健康的出行方式。

哈囉助力車與哈囉單車藍白相間的外形基本一致，不同的是，車籃為藍色塑膠筐，並貼心地設置了小車燈，車輛設計符合電動車「新國標」各項要求。在工作人員的教學下，一輛輛哈囉助力車被解鎖，整個手機掃描解鎖過程十分迅速。助力車簡單易上手，車把上的助力裝置輕輕旋轉就會加速，停車時則要按照APP提示在指定的「電子圍欄」內停車，停放管理更加規範。大家體驗助力車的騎行，在儒家文化聖地、孔子故里曲阜踐行綠色出行的理念。

「相比傳統共用單車，這種助力更為明顯，尤其適合起步、上坡、逆風等情況。」據哈囉出行的工作人員介紹，哈囉助力車採用汽車工業級別鋰電池，最大續航里程50KM，電機180W，限速20km/h，電線隱藏在車內防水。車身採用烤漆，採用液壓減震器和實心胎。同時採用NFC電子智慧鎖，通過APP解鎖，後臺可同步監控，手機APP端顯示剩餘電量和可續航里程。

憑藉差異化策略、智慧化技術驅動精益運營、優秀的成本控制能力和極致的使用者體驗，哈囉出行從激烈的共用單車市場競爭中脫穎而出。成立兩年半以來，哈囉出行已為中國消費者提供超120億次出行服務，累計騎行旅程超過170億公里，折合碳排放量減少超過132萬噸，相當於超過92萬畝森林一年的碳吸收量。

目前，哈囉出行註冊使用者超過2億，已進入300多個城市，哈囉出行也從單一的共用單車企業成長為囊括哈囉單車、哈囉助力車和汽車等綜合業務的移動出行平臺，成為最重要的出行新勢力之一，為越來越多的地區和人們解決出行「最後一公里」的難題。

哈囉助力車車籃為藍色塑膠筐，並貼心地設置了小車燈。圖／魯網提供
哈囉助力車車籃為藍色塑膠筐，並貼心地設置了小車燈。圖／魯網提供
分享

哈囉出行為越來越多的地區和人們解決出行「最後一公里」的難題。圖／魯網提供
哈囉出行為越來越多的地區和人們解決出行「最後一公里」的難題。圖／魯網提供
分享

單車孔子碳排放

相關新聞

大陸首隻複製警犬正式加入警隊 未來可望成批量產

2019-08-23 16:16

世界第三大！中國075兩棲攻擊艦快下水了

2019-08-23 16:03

「美國不再友善」 中國留學生轉進英國

2019-08-23 16:00

好噁！五星級飯店水壺驚現衛生棉….還是用過的

2019-08-23 15:15

IKEA砸人民幣百億元加碼大陸市場 並將開小型店

2019-08-23 14:27

得到上海相關部門協助 高島屋不退出大陸了

2019-08-23 14:10

上海迪士尼拒調停 堅持翻包檢查、禁帶外食

2019-08-23 13:18

猴子用石頭打爆玻璃 園方：牠比同類聰明

2019-08-23 12:58

小黃飛天 強國搶先半小時車程3分鐘到 費用不比叫車貴

2019-08-23 10:00

深圳IP博覽會 辦CIB插畫嘉年華

2019-08-23 01:59

南山山地電影節 增最佳鵬城獎

2019-08-23 01:59

四川暴雨8死26人失聯 6200旅客滯留

2019-08-22 17:06

陸民法典修法 擬明確禁止賓館裝針孔鏡頭偷拍

2019-08-22 15:15

河南南陽／內鄉縣衙 號稱天下第一衙

2019-08-22 14:42

河南南陽／社旗山陝會館 號稱天下第一會館

2019-08-22 14:41

河南南陽／非物質文化遺產「打春牛」 迎春氣、兆豐年

2019-08-22 14:35

河南南陽／南陽藥文化 仲景百草園

2019-08-22 14:34

開放同婚？人大法工委：維持一夫一妻制 符國情和傳統

2019-08-22 14:11

福建南安／國姓爺光輝傳奇

2019-08-22 02:02

福建南安／鄭成功陵園 一代英雄永垂不朽

2019-08-22 02:02

福建南安／開台聖王 台灣祭祀表崇敬

2019-08-22 02:02

福建南安／民族英雄鄭成功故里

2019-08-22 02:02

湖南山鄉 台灣女校長拚教育

2019-08-22 02:00

智能小管家 幫你做垃圾分類

2019-08-22 02:00

三沙2號首航 南海島礁生力軍

2019-08-22 01:59

北京圖博會開幕 新書超過30萬種

2019-08-22 01:59

全球首部 四川大熊貓圖志問世

2019-08-22 01:59

一定要坐男友旁！情侶無法換位 竟朝空姐臉上潑熱水

2019-08-21 15:37

世界最高書店美夢夢醒 誠品上海店確定解約

2019-08-21 15:10

破離婚傳聞…劉強東、奶茶妹甜蜜同框再同回愛巢

2019-08-21 15:09

又回主人身邊！中國首隻複製貓「大蒜」滿月

2019-08-21 14:41

中共人大：維持一夫一妻制 符合國情和文化傳統

2019-08-21 14:41

不到一個月 香港首富李嘉誠財產縮水30億美元

2019-08-21 13:38

中共建政70周年 嚴禁無人飛機遙控地雷寄北京

2019-08-21 13:30

網紅婚禮請來42位中港台大咖明星！用一招倒賺1.3億

2019-08-21 13:27

四川阿壩州遭受暴雨侵襲 7死近3萬名遊客仍滯留

2019-08-21 10:31

買假畫還能原價賣回？陸貪官都愛來這洗錢「三贏」

2019-08-21 10:00

世界華文傳媒論壇 10月石家莊見

2019-08-21 02:12

福建供電金馬？ 專家：不難

2019-08-21 02:09
看更多

熱門文章

鄭文傑被中共指控嫖妓 陸網友：「又一個被嫖妓！」

2019-08-22 21:29

他們，拒絕開學》「香港都要沒了⋯⋯」15歲名校生淚訴，帶著被捕須知卡、串聯罷課，一夜長大

2019-08-23 11:52

香港十所大學學生會宣布 9月2日起罷課兩周

2019-08-23 10:56

小黃飛天 強國搶先半小時車程3分鐘到 費用不比叫車貴

2019-08-23 10:00

女示威者稱遭脫光搜身 指女警以「享受」眼神上下打量

2019-08-23 15:15

被指對香港問題不表態 柯文哲：隔壁住神經病要跟他吵？

2019-08-23 15:54

反送中傷香港經濟？一個港大生的告白：當年輕人享受不到果實，那干我什麼事？

2019-08-23 12:21

捲尾猴磨石頭鑿爆動物園玻璃嚇到跑走 職員：牠比同類聰明

2019-08-23 10:01

我中共代理人修法 劉結一開砲

2019-08-23 00:04

陸委會諮委：陸生滲透我方校園課堂蒐集資訊

2019-08-23 16:54

香港反送中抗爭可能的意外受益者：澳門旅遊業

2019-08-23 11:50

來台自由行喊卡後 陸文旅部首度表態

2019-08-23 16:30

英駐港領館雇員被抓 為何陸15天後才指他嫖妓？

2019-08-23 00:04

反送中「雙高」特色 港民調對2大前景很悲觀

2019-08-23 00:04

好噁！五星級飯店水壺驚現衛生棉….還是用過的

2019-08-23 15:15

鄭文傑遭指嫖娼 中國外交部：英國無權關切

2019-08-23 16:37

劉亦菲挺港警遭杯葛 環球時報搶救「花木蘭」

2019-08-23 13:16

香港反送中運動 泛民與政府死結打不開

2019-08-22 20:11

港鐵處理反送中手法 中共中央點名三宗罪

2019-08-23 17:34

他與朋友比腕力 「啪嗒」一聲手臂當場斷2截

2019-08-23 16:54

YouTube關抹黑反送中頻道 中國外交部：14億人不可能被封殺

2019-08-23 19:08

華為：美國臨時許可延期90天沒價值 華為已逐步習慣

2019-08-23 16:47

蘋果擬用京東方OLED面板

2019-08-23 02:00

鄭文傑被控賣淫嫖娼遭拘留 家屬斥捏造罪名

2019-08-23 17:28

猴子用石頭打爆玻璃 園方：牠比同類聰明

2019-08-23 12:58

陸國防白皮書起草人：繞島巡航是在警告台獨不要玩火

2019-08-23 11:40

反送中／台南市議會通過提案 譴責港府侵害人權

2019-08-23 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top