在聖人故里綠色出行 享受共享經濟便利

2019-08-23 19:30 聯合新聞網 山東報導



在聖人孔子的故里曲阜騎行哈囉助力車，體驗共用經濟的便利。圖／魯網提供 分享 facebook

近年來，騎行方便、造型時尚的共用單車愈來愈成為大家眼中出行的主流交通工具之一。8月21日，「台媒看山東」聯合采風活動的兩岸媒體記者來到聖人孔子的故里曲阜，一同騎行哈囉助力車，體驗共用經濟帶給我們生活的便利。

隨著「互聯網+」時代的到來，共用經濟正不斷向各行各業發展和滲透，改變著國人的生活方式。共用出行作為近年來新興便捷交通方式，為解決城市短途出行和銜接各類交通工具起到了重要作用，依靠科技創新為自行車、電動車等傳統二輪出行市場注入更多活動，越來越多的人會選擇這種綠色健康的出行方式。

哈囉助力車與哈囉單車藍白相間的外形基本一致，不同的是，車籃為藍色塑膠筐，並貼心地設置了小車燈，車輛設計符合電動車「新國標」各項要求。在工作人員的教學下，一輛輛哈囉助力車被解鎖，整個手機掃描解鎖過程十分迅速。助力車簡單易上手，車把上的助力裝置輕輕旋轉就會加速，停車時則要按照APP提示在指定的「電子圍欄」內停車，停放管理更加規範。大家體驗助力車的騎行，在儒家文化聖地、孔子故里曲阜踐行綠色出行的理念。

「相比傳統共用單車，這種助力更為明顯，尤其適合起步、上坡、逆風等情況。」據哈囉出行的工作人員介紹，哈囉助力車採用汽車工業級別鋰電池，最大續航里程50KM，電機180W，限速20km/h，電線隱藏在車內防水。車身採用烤漆，採用液壓減震器和實心胎。同時採用NFC電子智慧鎖，通過APP解鎖，後臺可同步監控，手機APP端顯示剩餘電量和可續航里程。

憑藉差異化策略、智慧化技術驅動精益運營、優秀的成本控制能力和極致的使用者體驗，哈囉出行從激烈的共用單車市場競爭中脫穎而出。成立兩年半以來，哈囉出行已為中國消費者提供超120億次出行服務，累計騎行旅程超過170億公里，折合碳排放量減少超過132萬噸，相當於超過92萬畝森林一年的碳吸收量。

目前，哈囉出行註冊使用者超過2億，已進入300多個城市，哈囉出行也從單一的共用單車企業成長為囊括哈囉單車、哈囉助力車和汽車等綜合業務的移動出行平臺，成為最重要的出行新勢力之一，為越來越多的地區和人們解決出行「最後一公里」的難題。

哈囉助力車車籃為藍色塑膠筐，並貼心地設置了小車燈。圖／魯網提供 分享 facebook