「美國不再友善」 中國留學生轉進英國

2019-08-23 16:00 世界日報 中國新聞組／北京23日電



2018年赴英國的中國留學生人數比2017年增加了30%。 示意圖／Ingimage 分享 facebook 隨著美中在貿易等方面的摩擦，愈來愈多中國留學生在權衡英美留學利弊後選擇英國，因為覺得美國不再歡迎他們。英國官方數據顯示，2018年赴英國的中國留學生人數比2017年增加了30%。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，2019年，將有大約7740名中國留學生到英國就讀，比2018年又多了近2000人；與10年前相比，人數幾乎翻了一倍。預計今年秋天開學季，中國留學生人數將再創新高。

報導稱，目前美國仍是中國留學生人數最多的國家，2017至2018年度，共有36萬中國留學生在美國求學。但隨著中美兩國關係轉壞，中國留學生需要考慮更多。

英國泰晤士報引述四川成都的22歲李姓留學生說，他本來考慮去美國留學，但最後決定來英國。促使他做出這一決定的因素，包括目前北京和華盛頓之間的政治關係以及未來的不確定性。

另外一名張姓留學生對中國官媒環球時報表示，他父母堅決反對他去美國留學的計畫，擔心美國政府會指控他為間諜。他還說，更多的中國留學生在權衡英美留學利弊後選擇英國，因為他們覺得美國不再歡迎他們。

中國已經是英國海外學生群體中的最大生源。其中，僅在曼徹斯特留學的中國留學生就有5000人。

報導指出，對英國來說，作為國際學生的中國留學生學費要比英國和歐盟本地學生高出許多，為英國大學帶來了非常可觀的收入。大學不僅樂觀其成，多數還主動出擊，積極向中國學生招手。

英國衛報報導，中國留學生所學的學科主要集中在金融、會計、經濟、電子工程以及商業學科。