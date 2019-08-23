世界第三大！中國075兩棲攻擊艦快下水了

2019-08-23 16:03 世界日報 記者 世界日報 記者 林宸誼 ／北京23日電



軍事專家表示，未來像075艦這樣的大型直升機船塢登陸艦，可能會扮演比航空母艦更重要的角色。圖擷自南華早報 分享 facebook 解放軍打造首艘075型兩棲攻擊艦的進度迅速，南華早報報導，從中國軍迷在上海滬東中華造船廠乾船塢外拍攝的照片顯示，鷹架環繞著兩個分開的船艛建築，代表4萬公噸的兩棲攻擊艦可能有雙艦島。

報導引述香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平的話指出，075艦打造的進度顯示，可能再過幾個月，它就會下水了，隨著北京7月公布的國防白皮書指出，維護中國海外利益是解放軍最重要的任務之一，未來像075艦這樣的大型直升機船塢登陸艦（Landing Helicopter Dock, LHD）可能會扮演比航空母艦更重要的角色。

宋忠平指出，直升機船塢登陸艦是藍水海軍的核心，因為有整套武器，還有更多海軍陸戰隊，以從事可能的地面戰，而航母不過是機動的空軍基地，每次美軍進行海外部署時，直升機船塢登陸艦都是當先鋒。

6月有商業衛星拍到，075型兩棲攻擊艦的樑寬32公尺，還沒加上艦首與艦尾，但最新的照片顯示，075艦艏分段吊裝完成，艦島也安裝到位，整體已經成型。

就在北京面臨南海主權爭議挑戰，還有兩岸關係緊張之際，近年解放軍海軍已訂購了好幾艘直升機船塢登陸艦。

中國第一批075型船隻將由三艘船組成，075型將是世界上第三大兩棲攻擊艦，僅次於美國黃蜂級（4萬1000噸）和美國級（4萬5000噸），明顯大於日本的Izumo級（2萬6000噸）和法國的Mistral級（2萬1000噸）。

075型將能夠攜帶多達30架直升機，以及一些兩棲坦克、裝甲車、噴射艇和數百名海軍部隊。

075型巨大的平坦甲板還可以容納F-35B等垂直起降戰鬥機，這種能力使該船能夠作為輕型航空母艦運行，功能與美國軍方使用LHD的方式類似，但是中國目前還沒有任何垂直起飛噴氣式飛機。