好噁！五星級飯店水壺驚現衛生棉….還是用過的

2019-08-23 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



服務員表示，房客竟然把用過的衛生棉扔進客房的燒水壺裡，退房後才被發現。圖：央視截圖 分享 facebook 央視財經今（23）日披露，廣西南寧一家五星級酒店日前發生一件惡劣事件，一名房客竟然把用過的衛生棉扔進客房的燒水壺裡，退房後才被發現。

酒店客房服務員說：你看，402客人在燒水壺放了什麼東西，你自己看哦，什麼人都有，拿起來一看，裡面就有衛生棉，而且還是用過的，包裝盒還在垃圾袋裡。

酒店負責人表示，20日下午兩點左右，酒店客人退房離開酒店。入住登記是一名年僅23歲的女子，從酒店的監控畫面發現，房間由2人一起入住，她們退房後就沒有其他人進入過這個房間，隨後酒店向轄區派出所報案。

該酒店副總經理陳冰表示，警方已經聯繫到這位入住的客人，客人也承認是她所為，目前她承諾要給酒店一個正式的道歉，給酒店帶來的負面影響和整個酒店行業造成的輕視和侮辱，她認為已經引起公憤了。

報導稱，警方曾打電話給涉案女子，但這名女子稱她目前在外地，警方已經要求她返回南寧後，立即配合調查。

該女子的動機還有待警方進一步調查。而就在不久前，同樣是這家五星級酒店，有住客反映：喝完水後，竟然在燒水壺內發現襪子。關於此事，酒店方面回應，警方仍在調查中。

對於類似的不文明行為，專家表示，大陸已經有記錄、管理、披露的制度，每一個不文明行為，都可能給個人帶來嚴重後果。

專家指出，根據前國家旅遊局在2016年發布的《旅遊不文明行為記錄管理暫行辦法》，每個人在酒店居住期間發生的不文明行為，即使沒有構成違法、犯罪，都有可能被記錄在案。目前，旅遊主管部門已經對外公布多批次相對嚴重的遊客不文明行為，而沒有對外公布的部分，暫行辦法要求，資料將保存1至5年。

業界人士表示，按照國際酒店行業的慣例，當遊客損害酒店的財物，企業可以按照相應的管理辦法要求賠償。除此之外，部分酒店對於不受歡迎的遊客，還會拒絕提供服務。