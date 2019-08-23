IKEA砸人民幣百億元加碼大陸市場 並將開小型店

2019-08-23 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



瑞典家居用品商、宜家家居（IKEA）宣布，2020財年（2019年9月1日-2020年8月31日）將加碼人民幣100億元（約新台幣460億元）投資中國市場，這也是IKEA在中國大陸迄今為止最大一筆年度投資。宜家還計畫在距離消費者更近的地方開設小型商場，首家小型商場預計2020年春節前在上海開業，總面積約2,600坪。

據北京《新京報》報導，宜家中國區總裁Anna Pawlak-Kuliga 22日在北京一場以「未來+」為主題的記者會上宣布上述投資計畫。Anna Pawlak-Kuliga說，「我們對中國市場充滿信心。」

宜家1998年在上海開設中國首家門店，目前宜家在大陸21個城市已有27家商場、兩家體驗中心、四個物流中心和七個配送中心。去年10月宜家還推出電子商務，業務範圍已覆蓋大陸227個城市。

新京報稱，宜家將全面升級現有商場，同時，未來四個月內還將在廣州、鄭州、貴陽和長沙將再開四家新商場。

雖然宜家宣稱對中國市場充滿信心，但2018財年宜家在中國市場的銷售增長已降至個位數的9.3%。宜家2017財年和2016財年在中國市場的銷售增長率分別為14％、19.4%。