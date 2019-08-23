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上海迪士尼拒調停 堅持翻包檢查、禁帶外食

2019-08-23 13:18世界日報 北京23日電

上海迪士尼樂園禁帶食物且翻包檢查引發的輿論，園方堅持不接受調解，重申不會就禁帶食...
上海迪士尼樂園禁帶食物且翻包檢查引發的輿論，園方堅持不接受調解，重申不會就禁帶食物。 (央視截圖)
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上海迪士尼樂園禁帶食物且翻包檢查引發的輿論，園方堅持不接受調解，重申不會就禁帶食物、翻包檢查等規定做更改；對此，中國消費者協會相關專家指出，相關監管部門不能缺位，應按照法律規定進行調查。

人民網報導，消保委員指出，上海迪士尼的做法不十分合理，曾就相關法律法規與對方提出調解。但是，上海迪士尼仍然堅持「禁止攜帶食物入園、翻包檢查、拒絕退票等問題均為園區規定」，且不會更改相關政策。

報導指出，對上海迪士尼強硬作法，中國消費者協會專家委員會成員邱寶昌指出，消費者協會作為維護消費者合法權益的組織，對於消費者的投訴可進行調解。當企業不接受調解或拒絕調解，消費者還可向負有監管職責的部門投訴舉報，監管部門應按照法律規定進行調查。如果企業行為合法，可向消費者示明，如果違法則應依法處理，行政監管部門不能缺位。

此事在網路延燒。有網友說：「我看迪士尼官方沒把這事當事。」也有網友表示，「翻包檢查，是法律授予國家強制執法機關的一項行政權力。迪士尼是一家企業，並不具有這樣的資格」、「翻包檢查遊客，並不是出於安保目的，而是檢查有沒有自帶食物，這就是濫用權力。」

美國迪士尼樂園總部指出，旗下每個迪士尼樂園都有自己的政策，他們沒有辦法回覆關於上海迪士尼的問題。

上海迪士尼北京

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