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猴子用石頭打爆玻璃 園方：牠比同類聰明

2019-08-23 12:58聯合報 記者李仲維╱即時報導

河南鄭州市動物園一隻捲尾猴，日前突然雙手拿石頭將玻璃打爆，整塊玻璃幾乎完全碎裂，這隻闖禍的猴子也嚇得拔腿就跑。

綜合媒體報導，有目擊者稱，事發前這隻聰明的猴子在一旁磨石頭，玻璃被打爆後，還曾回去摸了兩下。園方職員說，這隻猴子比同類聰明，平日懂得用工具開核桃，幸好園內用了鋼化玻璃，表面看似裂開，其實猴子是出不去的。

有網友驚嘆，這隻猴子已進化至石器時代。

事情發生於周二（20日）河南鄭州市動物園，從網路流傳的影片可見，一隻捲尾猴雙手拿著一塊石頭面向玻璃，高舉奮力一砸，再一砸，隨着一聲巨響，玻璃竟然出現大片裂痕，猴子嚇得拔腿就跑，遊客一陣驚叫。

目擊的遊客王先生說，看到這隻闖禍的猴子不停地磨石頭，過了一會舉著石頭朝玻璃上砸，見玻璃碎裂又嚇得跑開，過了一會又回來看看，摸了摸碎裂的玻璃。

動物園職員稱，那隻猴子和其他猴子不一樣，同樣是核桃，其他猴子會直接咬，但牠卻懂得用工具砸核桃來吃，向來比其他同類聰明，擅於用工具。不過，這隻猴子從來沒有砸過玻璃，這是第一次，但那塊其實是鋼化玻璃，看起來是碎了，但猴子是出不來的。

事發後，工作人員到籠內撿走所有石頭，不讓牠再有作案工具，也已訂做玻璃更換和加強巡視。

河南鄭州市動物園一隻捲尾猴，日前突然雙手拿石頭將玻璃打爆。圖：星島日報網站
河南鄭州市動物園一隻捲尾猴，日前突然雙手拿石頭將玻璃打爆。圖：星島日報網站
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猴子動物園

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