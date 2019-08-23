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深圳IP博覽會 辦CIB插畫嘉年華

2019-08-23 01:59聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由中國版權保護中心指導，廣東省文化經濟發展研究會、深圳市版權協會、深圳前域文化科技有限公司聯合主辦的第七屆深圳國際IP授權產業博覽會（簡稱IP博覽會，英文縮寫為CIPE）昨天在深圳會展中心拉開帷幕。

中通社報導，在博覽會開幕式上，中國版權保護中心副主任魏紅表示，國家明確提出要支持深圳大力發展數字文化產業和創意文化產業；打造一批國際性的中國文化品牌；組織舉辦大型文創展覽；豐富中外文化交流內容等，深圳國際IP授權產業博覽會的舉辦，見證著中國授權產業的蓬勃發展。

本屆IP博覽會由「IP授權」、「美陳」、「潮玩」三大主題展區構成，展會吸引460家展商、1200個國內外優質IP匯聚一堂，涵蓋動漫、影視、遊戲、文博藝術、網絡文學出版、汽車品牌、體育等全行業授權類別，IP衍生品包括玩具、3C數碼、珠寶、服飾、家居禮品、文具、食品等品類。

展會當中，大陸國內首個CIB主題插畫嘉年華舉行，150多位插畫師，600多家企業，1200多個國際品牌匯聚，帶來全球最潮文化，見證插畫藝術的無限魅力。

嘉年華由深圳插畫協會、深圳前域文化科技有限公司聯合舉辦，是中國國內首個為插畫師提供的作品展示與資源對接、IP推廣的共通平台與交流空間。通過舉行中國插畫雙年展展示原創作品，插畫行業高峰論壇探討，共同致力推動中國插畫行業的發展與進步。

深圳品牌

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