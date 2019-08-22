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四川暴雨8死26人失聯 6200旅客滯留

2019-08-22 17:06世界日報 中國新聞組／北京22日電

四川汶川災情嚴重，多處橋梁中斷、車輛受損。 新華社
四川汶川災情嚴重，多處橋梁中斷、車輛受損。 新華社
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據阿壩州應急部門消息，截至21日下午，「8·20」強降雨洪澇災害造成四川阿壩州汶川、理縣、茂縣等地19個鄉（鎮）不同程度受災，其中8人遇難、26人失聯。

成都商報報導，據四川省應急管理廳消息，截至當日下午3時許，受暴雨災害影響，臥龍特別行政區耿達鎮有96位村民和遊客滯留。

四川省應急管理廳21日再次調派出動直升機4架次，投送了救災食品和物資，轉運臥龍特區耿達鎮龍潭電站壩區滯留群眾共10人，其中8人轉移至耿達鎮小學安置點，2名傷員轉移至成都。

另據華西都市報報導，三江鎮，距成都市區80公里，是夏季遊客的避暑勝地。20日凌晨的一場強降雨，導致當地山洪暴發，斷電、斷水、斷氣，沒有信號，通往水磨古鎮的縣道因泥石流中斷。

洪峰過後的三江鎮，街道上堆積了一層厚厚的淤泥，洪水裹挾而來的樹木、雜物和石頭，堆在了街面上，眾多停靠在低窪處的汽車被沖走，傾覆在地。三江鎮街道滿目狼藉。

由於山洪、泥石流和塌方，從三江鎮到水磨鎮的縣道已經中斷，根本無法通行。唯一能夠通行的只有一條村道，當地人叫做鷂子山村道，能通到水磨鎮。但這條村道非常狹窄，在很多拐彎處，兩輛私家車都無法錯車，加上降雨不斷，給遊客撤離帶來了很大難度。

為了及時將遊客轉運出山，三江鎮政府組織了大量當地村民的私家車，同時對鷂子山村道實施交通管制，只允許當地車輛往返轉運遊客，不允許外地車進入。

從20日中午開始，一些有車的遊客，在引導下經鷂子山村道撤離；大量沒有車的遊客排成長隊，在當地政府的引導下，坐上村民的私家車出山。

據汶川縣委宣傳部消息，截至21日凌晨2時，三江鎮待轉移的遊客有6200人。目前遊客轉移仍在持續。

成都商報報導，水磨前線指揮部一位負責人說，在20日確定三江滯留人員眾多，到水磨的山路可以通行後，就開始發動周邊鄉鎮和村組的幹部，號召私家車主參與轉運，「效果非常好，很多人都主動加入進來，有幾百輛車在三江和水磨兩邊跑。」

四川汶川災情嚴重，多處橋梁中斷、車輛受損。 新華社
四川汶川災情嚴重，多處橋梁中斷、車輛受損。 新華社
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