開放同婚？人大法工委：維持一夫一妻制 符國情和傳統

2019-08-22 14:11 世界日報 北京22日電



中國人大：中國將維持一夫一妻（一男一女）的婚姻制度 (路透) 分享 facebook

台灣立法院今年5月通過同性婚姻法，但中國大陸尚無開放的跡象。全國人大常委會法制工作委員會（簡稱「法工委」）21日召開記者會，會上提到中國是否允許同性婚姻的問題，法工委發言人臧鐵偉回應，絕大多數國家不承認同性婚姻，中國將維持一夫一妻（一男一女）婚姻制度。

香港01報導，記者會上，媒體問到「中國同性戀結婚合法化是否樂觀」，臧鐵偉表示，中國現行婚姻法規定的「一夫一妻制」是建立在「一男一女」的基礎上的婚姻制度，符合國情和歷史文化傳統，世界上絕大多數國家都不承認同性婚姻。

臧鐵偉強調，民法典婚姻家庭編草案維持現行婚姻法的相關規定，草案也已經在「中國人大網」上公布並徵求意見。

美國之音報導，最近幾年，一些人大代表曾經提出議案，允許同性婚姻合法化，但是沒有成功。中國沒有製定禁止同性戀的法律，儘管越來越多的人認識到同性戀的問題。

一些活動人士要求中國立法機關修改民法典婚姻家庭編草案。

中國知名同性戀權利活動人士孫文麟對路透說，他對人大法工委發言人的評論表示失望，「我和我的伴侶為了中國的司法制度犧牲了我們的幸福。」、「我覺得被排除在外，完全不被政策制定者考慮。」

2016年，孫文麟和同性男友胡明亮在長沙芙蓉區民政局申請同性結婚被拒絕。隨後他將民政局告上法庭。此案被認為是中國同性戀婚姻維權第一案，但最後該案以敗訴告終。