北京圖博會開幕 新書超過30萬種

2019-08-22 01:59 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第二十六屆北京國際圖書博覽會21日在北京開幕，來自95個國家和地區的2600多家展商參加書展，現場展出30多萬種全球最新出版的圖書，期間將舉辦千餘場豐富的出版文化活動。

中新社報導，本屆圖博會的主賓國為羅馬尼亞，葡萄牙、哈薩克斯坦則是首次參展。其中，英國仍然展台數量最多，美國、韓國、法國等國家參展面積也都持續擴大。其中，共有30個「一帶一路」沿線國家參展，占沿線國家數量近半數，拉美國家也積極參展，委內瑞拉再次牽頭拉美展團參加書展，古巴、阿根廷均設置獨立展台。

羅馬尼亞文化院宣傳推廣局局長米魯娜·奧爾泰努表示，今年是羅中兩國建交70周年。擁有4次參展經歷的羅馬尼亞希望能為熱愛讀書的中國讀者們帶來全新的閱讀體驗。她提到，羅馬尼亞市場上有很多中國圖書，不少大學也開設了中文課程，無論是學習中文的羅馬尼亞學生還是普通讀者，都很喜愛中國文學。

今年是澳門回歸20周年，由澳門特區政府文化產業基金支持、澳門文化公所主辦的澳門館系首次亮相圖博會，約40家出版機構攜500餘種出版物參展，集中展現澳門歷史文化和社會發展成就以及回歸20年來各方面取得的顯著進步。

同時，「中國外文局對外出版70年精品圖書成果展」在圖博會上亮相。該展集中展示了眾多優秀圖書，不僅包括了多語種國家領導人著作、「中國主題」圖書等，還展出了自一九四九年以來至今外文局翻譯出版的各種經典巨著。

此外，由大陸國家新聞出版署主辦的「新中國成立70周年精品出版物展」通過精品圖書展、進出口精品出版物展、精品期刊展等四大板塊，展示一批思想性、藝術性、可讀性相統一的出版物。本屆北京國際圖書博覽會將持續至8月25日。