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三沙2號首航 南海島礁生力軍

2019-08-22 01:59聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

抗10級風 可乘400人三沙設市後建造的第二艘交通補給船「三沙2號」21日抵...
抗10級風 可乘400人三沙設市後建造的第二艘交通補給船「三沙2號」21日抵達三沙市永興島，完成首航。「三沙2號」續航能力6000浬，可搭載乘客400人。 新華社
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海南省三沙市新建大型交通補給船「三沙2號」20日下午首航，從文昌清瀾港駛向三沙永興島。南海島礁迎來又一艘承擔交通運輸補給任務的重器。

中新社報導，「三沙2號」船全長128公尺、寬20.4公尺，吃水5.7公尺，總排水量8000噸，最大航速22節，續航里程6000浬，抗風等級10級，有400個客位，航區可覆蓋整個南海海域。

作為三沙設市後建造的第二艘大型客滾輪，「三沙2號」在「三沙1號」基礎上有更多功性能拓展，具備綜合運輸補給、行政管轄、軍地融合、應急救援指揮、緊急醫療救助和島礁科學考察等六大功能，是中國大陸海上緊急醫學救援基地建設項目之一。

船艙設有海上醫學救援區域，分別有診療室、X光檢查室、無菌手術室及病房等，醫生可在此進行較大型手術，船上還設置有多條應急救援通道，可進行海陸空三棲救援方式。

三沙首艘大型交通補給船「三沙1號」於2014年建造，全長122公尺，排水量7800噸，可搭載乘客456人，載重量2400噸，設計航速19浬/小時，續航能力6000浬。

據「三沙2號」船長宋偉介紹，該船速度較「三沙1號」船有所提升，從文昌清瀾港到三沙永興島可實現朝發夕至。此外，海上全程可以實現移動通信網絡覆蓋。在裝載能力上，「三沙2號」的車輛艙可裝載20輛10公尺長的標準集裝箱車。

南海手術考察

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