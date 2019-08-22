智能小管家 幫你做垃圾分類

2019-08-22 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「2019世界機器人大會」20日在北京開幕，今年大會的主題是「智能新生態、開放新時代」。 新華社 分享 facebook 能自動分類的智能分類垃圾桶、可24小時巡邏的安防機器人、救災任務中一馬當先的機器狗，正在北京舉行的「2019世界機器人大會」上，中國運載火箭技術研究院攜9型智能機器人、1款VR產品和「長征雲」工業互聯網平台亮相。

中新社報導，當前全大陸逐步推行垃圾分類，如何準確判斷垃圾類別，成為日常生活的一大難題。火箭院推出的這款智能分類垃圾桶，能幫助民眾準確完成分類。

展覽現場，工作人員拿起一個礦泉水瓶和一根香蕉展示智能分類垃圾桶的工作原理。當工作人員將礦泉水瓶放置在垃圾桶上方的投擲口時，智能分類垃圾桶自動識別其為可回收垃圾；當香蕉被放置入內時，智能分類垃圾桶則自動識別為不可回收垃圾。

火箭院18所智能機器人創新中心主任王燕波表示，如果分類不準確、分類意識不高，這個垃圾分類「小管家」剛好能派上用場，它會自動判斷垃圾到底屬於可回收垃圾還是不可回收垃圾。

智能安防機器人是火箭院12所為適應智慧園區、智慧社區、智慧場館等安防需求、研發的一款網絡化智能安防系統。這款機器人可在地面靈活行走、自動避障，24小時巡邏。

「它有一雙火眼金睛，不論白天還是夜晚，可疑人員、亂停放的車輛、火災險情等都逃不過它的眼睛。」研製人員武欣稱，其頭部的無人機起飛後可提供更廣闊的視角，空地立體巡邏。當遇到特殊情況，如可疑人員逃跑，無人機就會快速起飛、鎖定目標並追蹤。

在火箭院的展區中，還有一款智能四足機器狗，對地形適應能力極強，除了走路穩，還能負重5公斤，在地震、泥石流等極端危險、人類不宜進入的環境中，執行複雜而危險的救災任務。此外，它還可應用於航天發射場監測、軍事偵察、安全監控等任務，把監測到的聲音、圖像等數據傳回。

技術人員李強表示，為讓機器人具備在惡劣環境中穩定行走和執行任務能力，這款機器狗，堪稱險境中的救援勇士。