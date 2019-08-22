湖南山鄉 台灣女校長拚教育

2019-08-22 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年58歲、在台灣有30多年執教經驗的李視芳，從未預料到自己會來到一個「從沒聽過」的大陸山鄉，成為一所農民工子弟學校的校長，一待已是第八個年頭。

新華社報導，永州市藍山縣是湘西南通往廣東的重要門戶，吸引台資企業由粵入湘，台灣鑽石集團旗下湘威運動用品有限公司就是其中一家。

穩定的員工隊伍是企業經營的基石，湘威公司對員工子女就學很重視，一所政府支持台企興辦的以農民工子弟為主的學校應運而生。李視芳就是2012年創校前被「挖」來的。

走在校園裡，李視芳對每個角落都如數家珍。「開始我是拒絕的。」剛說一句，李視芳語塞了。「那時我爸爸離開才半個月，是我人生最灰暗的日子，完全不想工作。」她哽咽著說。

面對湘威多次邀約，李視芳決定先來藍山看看。「大陸是爸爸的根，我想去走走也好。」她父親祖籍山東，後來去了台灣。

2011年6月末，李視芳從台北來到藍山。當時，藍山縣正為湘威辦學尋找校區，塔峰鎮果木村一所將撤銷的學校是備選。「烈日下塵土飛揚，我站在校門口，看著遠山，莫名地突然有種溫暖。」她說。

回台後，李視芳閉門4天寫出300頁企畫書。「我決定走出憂傷，感謝鑽石集團陳立宗執行長和藍山縣給了我這個機會。」不久，她就重返藍山。

台企台胞在大陸捐資助學不少，台胞擔任校長則不多。李視芳一再講到校園改造要「把空間還給孩子」，教學創新則是「把時間還給孩子」。她要求每班不超過40人，孩子的時間不能被文化課填滿，讓他們可以自由參加舞蹈、跆拳道等興趣班和鼓樂隊、棒球隊。

她更看重「把家長還給孩子」。雖然湘威員工和孩子不再分離，但學校2015年統計發現學生中仍有165名「留守兒童」。為此，李視芳做了許多工作，甚至「鐵腕」要求父母得回家一位，否則轉學。現在這個數字已減少到92人。

對李視芳的理念，不少老師、家長一度很有意見，但看到孩子學習成績在內的綜合能力悄然提升，都理解校長的苦心，成了她的「粉絲」。