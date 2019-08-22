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福建南安／民族英雄鄭成功故里

2019-08-22 02:02聯合報 特派記者胡明揚／福建南安報導

鄭成功碑林 記者胡明揚／攝影
鄭成功碑林 記者胡明揚／攝影
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十六、十七世紀大航海時代來臨，當西方列強以船堅砲利對全球展開殖民侵略擴張時，荷蘭人在亞洲卻意外地遇到強勁對手，硬生生將已經殖民占領38年的土地交出，這段歷史，就是我們熟悉的「開台聖王」鄭成功驅逐荷蘭人收復台灣的故事。福建南安市石井鎮鄭成功故里，有座紀念這位民族英雄的建築物－南安鄭成功紀念館。

鄭成功碑林占地10餘畝，圖為碑亭詩閣。 記者胡明揚／攝影
鄭成功碑林占地10餘畝，圖為碑亭詩閣。 記者胡明揚／攝影
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南安鄭成功紀念館，主要由紀念館、鄭成功碑林、延平郡王祠和開台聖王廟組成。紀念館建築富有民族特色，為三進宮殿式建築，面積約3000平方公尺。館舍依山傍海，環境優美。登臨第三殿二樓南眺，金門、角嶼、小嶝、大佰、小佰諸島清晰如臨；環顧四周，石井古港兩岸的石井、水頭、安海、東石及金井等著名僑鄉的美麗景象，盡收眼底。

南安鄭成功紀念館，鄭成功半身雕像矗立館前。 記者胡明揚／攝影
南安鄭成功紀念館，鄭成功半身雕像矗立館前。 記者胡明揚／攝影
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展館設一個序廳和兩個大展廳。序廳在第一殿底層，通過鄭成功2.5公尺高的全身佩劍塑像，和「受降圖」、「歡迎圖」等，再現鄭成功的偉大形象，展示鄭成功驅荷復台和開發建設台灣的豐功偉績。

第一展廳在中殿，主要是通過相關文物、圖、照片等，展示鄭成功艱難曲折而光輝的一生經歷；尤其是通過當年鄭家軍英勇善戰的優良品德，說明和烘托鄭成功及其教導下的鄭家軍，為了收復故土、拯救台灣同胞，不避艱難、不怕犧牲的精神。

鄭成功故里的延平郡王祠 記者胡明揚／攝影
鄭成功故里的延平郡王祠 記者胡明揚／攝影
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第二展廳在第三殿底層，有中外名人志士頌揚鄭成功的題詞、字、畫等。在紀念館陳列櫥裡，保存有鄭成功的頭髮、龍袍碎片，還有鞋面以及玉帶鑲玉17塊等遺物。在字畫資料中，有廣泛流傳於福建、日本、東南亞一帶的鄭成功詩作及其手書，有「鄭成功與王忠孝對弈圖」等。在研究鄭成功的重要文獻史料中，有「海上見聞錄定本」、延平王戶官楊英「從征實錄」，以及記載鄭成功治台功績的「稗海紀遊」、「東山國語」等。

清順治十八年初，鄭成功來到南安石井鎮鼇石山，登上巨石視察水陸大軍；這就是著名的「...
清順治十八年初，鄭成功來到南安石井鎮鼇石山，登上巨石視察水陸大軍；這就是著名的「海上視師」巨石。 記者胡明揚／攝影
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鄭成功紀念館左側有鄭成功碑林，1992年興建，占地10餘畝，既有碑亭詩閣，又有石刻廊群，集大陸各地和日本、菲律賓、新加坡、印尼、美國、法國、香港、台灣等名流的200多幅題字，融楷書、行書、草書、隸書於一廊，歌頌鄭成功愛國主義的崇高精神，是觀賞漢字書法藝術的極佳地方。

延平郡王祠原是石井鎮鄭氏家廟，清康熙三十八年（西元1699年），詔令遷鄭成功靈柩歸葬故里南安鄭氏祖塋，並建祠祀之。祠坐西南面東北，前臨海，後靠鼇石山，沿中軸線自北而南，依次為照壁、山門、大殿，邊有附屬建築，門前置旗杆石。

紀念館內鄭成功佩劍全身塑像 記者胡明揚／攝影
紀念館內鄭成功佩劍全身塑像 記者胡明揚／攝影
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大殿面闊3間，抬梁式木構架，硬山頂，燕尾形屋脊。祠內掛著石井鄭氏始祖鄭隱石畫像，廳中供奉鄭成功金身神像。殿中懸「三世王爵」、「威風雄烈」、「忠臣」、「三圭世錫」等匾額，柱鐫歷朝題贊楹聯，中有康熙詔賜鄭成功父子遷葬時所撰對聯：「諸王無寸土，兩島屯師，敢向東南爭半壁；四鎮多二心，一隅抗志，方知海外有孤忠。」

開台聖王廟在紀念館的東側，廟宇建築為典型的閩南建築風格，威武雄壯，廟東部有一座雄風亭。

紀念館陳列櫥裡，保存有鄭成功的頭髮、龍袍碎片等遺物。 記者胡明揚／攝影
紀念館陳列櫥裡，保存有鄭成功的頭髮、龍袍碎片等遺物。 記者胡明揚／攝影
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