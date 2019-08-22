福建南安／鄭成功陵園 一代英雄永垂不朽

2019-08-22 02:02 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福建南安報導



鄭成功陵園 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 鄭成功死後，初葬於台灣台南，後遷回福建南安鄭成功故里安葬，建鄭成功陵園。

康熙三十八年（西元1699年）5月22日卯時，鄭成功靈柩附葬於福建南安水頭覆船山樂齋公塋內；同時遷葬於祖墳的有鄭成功夫人董氏，兒子鄭經和兒媳唐氏等。此外，鄭成功父親鄭芝龍的牌位，以及鄭成功的日本母親田川氏一起遷葬祖墓。

鄭成功陵園坐落在南安水頭康店村覆船山，又稱橄欖山，總占地面積164.5畝，是泉州地區現存最大陵園。墓園依循山勢而建，進入大門，一條150公尺長、寬敞的花崗岩石鋪大道直通墓區；沿著石階，經過三個平台，就到了鄭成功墓。

鄭成功墓採用水灰三合土構築土堆墓，墓碑墓道皆用花崗石雕砌成，整座墓域占地997平方公尺。墓前有石質華表一對，相距15公尺，高14公尺，呈八角形，頂端雕一座獅，保存完好。墓前兩側還有石板旗杆夾九對，左五右四，其中一板刻有「戍子年解元」五個字，於1982年被大陸國務院公布為全國重點文物保護單位。

鄭成功墓曾於1929年被盜，經鄭氏後人及時搶救石質墓誌銘兩塊，一為鄭經1674年回鄉修祖墳時，所立的橄欖山墓誌；另一是遷葬時，鄭克塽的「鄭氏歸墓祖文墓誌」。當搶救時，發現鄭成功靈柩用棺廓兩層，棺內布滿水銀，骨骼完好，取出將盔一頂，龍袍一件，腰圍玉帶鑲玉17塊，靴鞋各一雙，還有頭髮等珍貴一級文物，後交由南安市石井鎮鄭成功紀念館收藏。