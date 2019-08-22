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福建南安／國姓爺光輝傳奇

2019-08-22 02:02聯合報 特派記者胡明揚／福建南安報導

民族英雄鄭成功（西元1624－1662），幼名福松，原名森，字明儼，號大木，南安石井人，生於日本長崎平戶市千里濱。父親為明末降清將領鄭芝龍，母親為日本長崎平戶田川氏女。

鄭成功7歲隨其叔芝燕等回國，住安平（晉江市安海鎮）鄭府。他自幼聰明敏捷，8歲能通讀四書五經，10歲能寫八股文，文章過人，詞藻華麗典雅，11、12歲兼習春秋、左傳、孫吳兵法，並能舞劍學射。15歲入南安縣學為稟生，21歲入南京國子監太學，拜明末名儒錢謙益為師。其氣字軒昂，才華橫溢，獲得師長稱讚：「此人英雄，非人所得比。」南明隆武帝見成功年少英俊，文武雙全，問他：「江山危矣，你何從我乎？」鄭成功回答：「文不貪財，武不怕死，江山可保矣。」隆武帝非常贊許他，賜明朝國姓朱，把原名「森」改為「成功」，寓意反清復明成功，世稱「國姓爺」。因受永曆帝敕封為延平王，而稱鄭延平。後世則多尊稱他為延平郡王、開台尊王、開台聖王、開山王等。

鄭成功生活在社會動盪的明末清初時期，面對國破、帝亡、父降、母死的家國巨變，毅然焚燒青衣儒服，舉旗起義。從1646年起，鄭成功以金門、廈門為根據地，英勇抗清，屢敗清軍，威震海疆。

鄭成功一生最偉大的功績是收復台灣，驅逐荷蘭侵略者和大規模開發台灣。1661年4月，鄭成功統率2萬5千大軍，戰船數百艘，從金門料羅灣渡海東征；經過九個月的浴血奮戰，打垮了號稱「海上霸王」的荷蘭殖民者，收復台灣。

鄭成功實現他收復台灣和開發台灣的遠大抱負，當時曾賦詩一首「開闢荊榛逐荷夷，十年始克服先基。田橫尚有三千客，菇苦間關不忍離。」收復台灣後，他走訪四社，了解民情及社會情況，在荒涼的台灣島上，實行「寓兵於農」之法，屯墾開荒，「農隙則訓以武事，有警則荷戈以戰，無警則負來以耕」。

鄭成功率軍披荊斬棘，由於十年征戰，積勞成疾，又接連獲悉永曆帝被殺、父親鄭芝龍被清廷斬、兒子鄭經與乳母陳昭娘有染，他羞憤之餘，下令處死鄭經、陳昭娘與所出之子。然而諸將抗命，消息傳回東都承天府（今台灣台南），鄭成功心情大受打擊，於南明永曆十六年（西元1662年）農曆五月初八，病逝台灣，享年38歲，墓葬於台灣的台南州仔尾 (今台南永康)。

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