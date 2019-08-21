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世界最高書店美夢夢醒 誠品上海店確定解約

2019-08-21 15:10聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

誠品9月27日即將在東京日本橋開分店，邁出跨向亞洲市場的第一步，但落腳上海第一高樓的美夢卻確定夢碎。誠品生活昨(20日)公告，解除與上海第一高樓上海中心大廈的租賃合同。

誠品生活昨晚發布公告:「公告本公司及誠品生活百貨(上海)有限公司與上海中心大廈建設發展有限公司間之上海中心大廈預租意向書及預租合同將不繼續履行。」

誠品生活在公告中表示，誠品生活與誠品生活百貨(上海)有限公司與上海中心大廈建設發展有限公司簽有上海中心大廈預租意向書及預租合同，因上海中心「拒不履約」，依據上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁結果，意向書及預租合同將不繼續履行，後續將就此仲裁結果衍生之未結事宜進行研擬，以維權益。

針對投入之資產，誠品生活也在公告中說明，誠品生活(上海)於民國105年至107年間曾提列相關減損損失，108年度尚無重大財務損失。

誠品今天受訪時表示，所有訊息都已在公告中說明。至於是否向「拒不履約」的上海中心索賠，亦如公告所言「進行研擬」。

誠品2013年受邀進駐上海第一高樓「上海中心」第52、53層，成為世界最高書店。誠品原本預計2015年完成世界第一高書店美夢，卻遲遲沒有進展。外界一度盛傳受兩岸關係急凍影響，但誠品表示，計畫推遲是因高樓建築法令的嚴謹超過誠品估計，跟兩岸關係沒關係。去年底誠品在深圳成功展店，證明兩岸關係並非上海店開不了的關鍵。

上海中心樓高632公尺。2013年，上海中心董事長等人親自來台與誠品簽署「租賃意向協議」。當時規畫，誠品進駐上海中心的第52、53樓與地下一樓，總面積2000坪。52、53樓將定位為針對白領與會員的「文化主題大堂」，地下一層緊鄰地鐵，定位為針對普羅大眾的「文化生活聚落」。三個樓層皆設書店，書店將占總面積三分之一以上。

去年誠品生活董事長吳旻潔談及此事時，曾表示對於誠品上海店「不放棄」，但會遵循父親吳清友生前鼓勵她的話：「用平常心」，因為「希望愈大，失落愈大。」

誠品生活董事長吳旻潔，去年開心說明在東京日本橋開出首間日本分店。記者陳宛茜/ 攝...
誠品生活董事長吳旻潔，去年開心說明在東京日本橋開出首間日本分店。記者陳宛茜/ 攝影
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上海誠品建築

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