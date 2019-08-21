破離婚傳聞…劉強東、奶茶妹甜蜜同框再同回愛巢

2019-08-21 15:09 世界日報 中國新聞組／北京21日電



來源：YouTube

45歲京東商城CEO劉強東去年身陷性侵醜聞，雖然美國檢方最後則於去年12月21日表示證據不足，不會提出檢控，不過已經重擊名聲。外傳，他與妻子「奶茶妹」章澤天已分手，不過最近劉強東與奶茶妹出遊被媒體拍下，結束後兩人更同回大興愛巢，力破離婚傳言。

綜合媒體報導，當天兩人現身北京某高級壽司店與好友聚餐，劉強東穿著黑色短袖T卹，仍然是一身成功商務人士的休閒打扮，看起來老闆氣場十足。奶茶妹則披著一頭長髮，穿著紅色針織連身裙，看上去貴氣十足。她還剪了空氣瀏海，讓自己顯得更加小女生。兩人當晚有說有笑，十分恩愛。

一行人從餐廳出來之後，趁著在門口等車的時間，章澤天與幾位女性好友又聊了起來，心情似乎很好。沒過多久車來了，劉強東與周圍人揮手告別後，便想拉著章澤天趁著離開。

誰知章澤天與劉強東才走出去幾步，卻又立馬回頭跑去。原來是朋友要求與章澤天合影留念，章澤天跑到好友身邊，不忘讓老公劉強東配合為她們拍照。

據報導，面對章澤天的要求，劉強東拿起手機為章澤天與好友拍攝合照。拍完照後，劉強東還很有親和力的再次與好友們揮手告別，隨後兩人坐車回到了大興某高檔別墅休息。看來兩人婚姻還是很穩定的，夫妻關係也已經完全修復。