中共人大：維持一夫一妻制 符合國情和文化傳統

2019-08-21 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉今天上午表示，中共民法典婚姻家庭編草案維持了現行婚姻法規定的一夫一妻制，這個草案已經在中國人大網全文公佈。他說，目前世界上絕大多數國家都不承認同性婚姻的合法性，中國民法典也維持一夫一妻制。

據新京報報導，21日上午，中共全國人大常委會法工委就建立發言人機制舉行第一次記者會，有記者提問：「人大目前對同性戀結婚合法化的態度是什麼？同性戀結婚合法化的進程樂觀嗎？你們是不是會允許同性戀結婚？」

中共全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉回應說，中國現行婚姻法規定的一夫一妻制是建立在一男一女結爲夫妻基礎上的婚姻制度，這個規定是符合中國的國情和歷史文化傳統的。據他所知，目前世界上絕大多數國家都不承認同性婚姻的合法性，因此民法典婚姻家庭編草案也維持了現行婚姻法規定的一夫一妻制，這個草案已經在中國人大網全文公佈，向社會徵求意見，記者朋友可以到網上查一查詳細規定。