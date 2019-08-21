不到一個月 香港首富李嘉誠財產縮水30億美元

2019-08-21 13:38 世界日報 香港21日電



李嘉誠 中央社 分享 facebook

香港動亂，香港首富李嘉誠財富據稱近一個月大幅縮水，但由於英鎊疲軟，李嘉誠旗下的長實集團（CK Asset Holdings）以27億英鎊（約33億2629萬美元）收購英國最大、有220年歷史的酒吧與釀酒集團Greene King。

據中央社引述「金融時報」報導，由李嘉誠創辦、目前由長子李澤鉅營運的長實集團以每股850便士（約10.30美元）收購Greene King，包含淨債務估值約46億英鎊。Greene King股價聞訊彈升超過50%。

香港因為反送中事件陷入紛亂後，高齡91歲、已經退休的李嘉誠16日以「一個香港市民」的身分在多家報章刊登廣告，呼籲停止暴力。香港局勢混亂影響經濟前景，據稱李嘉誠從7月底以來，財富已經縮水約30億美元。

擔任收購的CK Bidco候任執行長馬格納斯（George Colin Magnus）表示，收購Greene King符合公司「尋找穩定、有彈性，且能產生強大現金流企業的戰略」。他表示：「英國的酒吧和釀酒業擁有這些特點，長遠來看，我們相信這塊產業將持續是英國文化和餐飲市場相當重要的一部分。」

熟悉長實集團的消息人士指出，脫歐不確定性導致英鎊匯率大貶，吸引外國投資商購入「變便宜的英國資產」，但這起收購案的確切動機並非匯率因素。