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網紅婚禮請來42位中港台大咖明星！用一招倒賺1.3億

2019-08-21 13:27聯合新聞網 綜合報導

圖為辛有志與妻子初瑞雪在演唱會上。中新社
圖為辛有志與妻子初瑞雪在演唱會上。中新社
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一名大陸東北網紅辛有志(辛巴)，與同樣是網紅身份的妻子初瑞雪，日前補辦婚禮時，一口氣花了人民幣5千萬(約2.2億新台幣)，請來42位中港台超大咖明星，包括成龍、王力宏、張柏芝、光良、鄧紫棋等人，全都成了座上賓。驚人的是，這對新人靠著婚禮直播收入1億人民幣，扣掉婚禮支出，還倒賺3千萬人民幣(約台幣1.3億)。

根據「微信上的中國」，大陸網紅辛有志與妻子初瑞雪日前補辦婚禮，場面盛大，動用到北京奧林匹克體育場舉行，光是花費就高達人民幣7千多萬元（約新台幣3.1億），其中還一口氣請到42位橫跨中港台的明星，一同上台為他們祝賀、獻唱，這費用還包括類似像金馬獎等大型頒獎晚會後的夜店趴。短短兩小時的巨型婚禮單靠直播賣商品，就破了人民幣1億元的進帳，讓這對新人的婚禮不僅沒賠一毛錢，還倒賺了新台幣1.3億元。

這場婚禮的座上賓包括42位知名藝人，光是其中最大咖的國際巨星成龍，出席費就花了人民幣670萬元（約新台幣3千多萬），就為請成龍唱一首《國家》約莫5分鐘之久的歌。這還不包含男神王力宏與鄧紫棋、張栢芝等其他明星的出席費用，新郎透露，請這些藝人來的花費為人民幣5千萬元，代價十分驚人。新娘也表示，張栢芝曾是她年輕時的偶像，在婚禮中不斷祝福張栢芝「一定要幸福」，讓張不禁自白「我現在很幸福」。

婚禮採全程直播，整個排場直逼一場大型演唱會，期間為兩款產品打廣告，兩小時的直播營業額就高達1億，現場來參加婚禮演唱會的觀眾門票一律全免，據悉直播過程中還邊發放紅包。

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8月18日晚，辛有志在北京奧林匹克體育中心補辦婚禮，包括成龍、王力宏、鄧紫棋、張柏芝、迪克牛仔、光良、周傳雄、女子組合SNH48傾情助陣。圖為成龍作為此次的特邀嘉賓，以一首《國家》致敬偉大祖國。中新社
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