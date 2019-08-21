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台灣人在濟南開「美式學堂」 強調自主學習

2019-08-21 11:36聯合新聞網 山東報導

台灣人李蓉憑著自己在美國生活的經驗，在中國開辦英冠美語。圖擷自魯网
台灣人李蓉憑著自己在美國生活的經驗，在中國開辦英冠美語。圖擷自魯网
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「台媒看山東」參訪團日前造訪由台灣人李蓉開創的美語培訓機構品牌「濟南英冠美語教育學校」，李蓉在大學時便經常來濟南，後來在濟南的教育培訓機構工作了三個月進行考察。她畢業於奧勒岡州立大學，與同在美國留學的山東籍人士结婚，後來便定居在「泉城」濟南。

大學畢業後的李蓉在美國的銀行和教育系统工作了十餘年，她以其在美國生活求職求學的經歷及教學信念辦了這所英冠美語學校。「我們的信念是西式教學理念：強調學生自主學習、表達意見、及培養創造力，老師只是作為輔助及引導，培養學生擁有在當今時代成功的必備能力。」

英冠美語沒有和知名的國外教育機構合作，全靠李蓉以自己的真實經歷，摸索出自己的一套教學方式，並嘗試自己编寫教材，讓學員體驗到正统的美式教育。

李蓉表示，英冠的教學方法包括採用自然拼音法，不再死背KK音標，也不偏重聽說，而是 聽、說、讀、寫併行法，幫助學生用美國學生的思維方式學習，建立起一個完整的思想架構、沉浸式教學環境以减少學生的文化差異等等。

「我們擁有多元化的學習環境及學習資源，老師也都是擁有國際教學資格TESOL證照。」李蓉希望讓更多的學生在英文領域中獲得成就感及自信感，甚至在其他領域上應用這些技巧，從而得到更大的收獲及成功。

職場英語能力

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