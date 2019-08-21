深圳房博會登場 聚焦8主題展

2019-08-21 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



以「優化營商環境，共築安居家園」為主題的「2019深圳產業園區、城市更新、城市土地和房地產業博覽會」（簡稱2019房博會）19日開幕。展會設8個主題展，展覽面積超過30000平方米，為近10年規模之最。

中新社報導，8個主題展包括產業園區展、城市更新展、城市土地展、房地產行業與市場展、住房保障展、住房租賃展、綠色建築暨裝配式建築展和地產設計展，均與深圳城市發展重心密切相關，243家參展商參展。

中國深圳城市土地展已經成功舉辦了13屆，被譽為「中國土地第一展」，目前已經成為中國規模最大、最具影響力的土地供需信息服務平台，累計吸引全國23省3直轄市220市縣295家國土、規畫、招商部門及機構展出5834宗土地，將舉辦近百場土地推介會、拍賣會及土地專業論壇。

展會新設立的產業園區展，吸引102個產業園區參展。在該展區，深圳市屬國企深圳市投資控股有限公司（簡稱「深投控」）及旗下深圳灣科技發展有限公司、深圳市城市建設開發（集團）有限公司等攜優質園區項目集體亮相。

據悉，深投控以深圳灣科技園區為核心，服務深圳及粵港澳大灣區科技創新發展，目前，深投控系統建成、在建和規畫中的產業園區共51個，已建成面積367萬平方米，在建面積1780萬平方米，規畫總建築面積超過3000萬平方米。

深投控還在越南海防建成深圳—海防經貿合作區，規畫面積約2平方公里，打造「深圳總部+越南工廠」模式，已成為中國在越南的標竿園區。