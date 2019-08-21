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福建供電金馬？ 專家：不難

2019-08-21 02:09聯合報 特派記者許依晨／北京報導

大陸國家電網發文稱，此前與兩岸有關部門、專家學者在一場研討會交流福建金門馬祖電力聯網問題，與會代表認為，福建與金門、馬祖電力聯網工程技術可行，電力聯網工程計畫通過海底電纜，分別從廈門翔安與金門聯網，從福州連江與馬祖聯網， 聯網工程建成後，供電能力將滿足金門、馬祖未來25年的發展需求。

大陸國家電網公司官方澎湃號20日刊文，指出8月7日，在國家電網公司與福建省科學技術協會組織下，兩岸有關部門、專家學者齊聚廈門，首次研討交流福建與金門、馬祖電力聯網問題。

文章指出，金門距離廈門只有10公里，距離台灣卻有200多公里，馬祖的情況，也與金門類似。金門、馬祖電網是典型的海島孤立電網，抵禦事故能力弱，供電不可靠，而成本高達福建平均電價的3倍以上。

文章說，對比一看，廈門各項供電可靠性指標均排在大陸第一梯隊。同為海島城市，廈門是怎麼做到的？由於缺乏電廠廠址資源、沒有大型電源，廈門島所有電力負荷均須由島外電網送入，與大電網互聯互通，確保了充足可靠的電力供應。

文章說，目前，福建電網已形成「全省環網、沿海雙廊」500千伏主幹網架，通過兩路1000千伏浙北—福州特高壓輸電線路和兩路500千伏輸電線路與華東電網相連，具備了充足的電源和強大的輸配電能力，給金門、馬祖二島供個電真的不是什麼難事。

金門馬祖福建

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