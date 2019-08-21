世界華文傳媒論壇 10月石家莊見

2019-08-21 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由中國國務院僑務辦公室、河北省人民政府和中國新聞社共同主辦的第十屆世界華文傳媒論壇將於10月12日至14日在河北石家莊舉行，屆時將有來自五大洲50多個國家和地區的400多家華文媒體的高層人士與會。

中新社報導，第十屆世界華文傳媒論壇會務籌備小組負責人、中國新聞社副社長兼副總編輯夏春平表示，世界華文傳媒論壇以「研討、交流、聯誼、發展」為宗旨，是一個非官方、開放性、國際性的華文媒體高層交流平台，自2001年起已成功舉辦九屆，為華文媒體探討在海外的生存發展、促進海外華文媒體之間的溝通交流、推動海外華文媒體與中國傳媒界的互通合作、以及擴大舉辦地在海外的影響等提供了高端平台。

第十屆世界華文傳媒論壇以「牽手世界，見證時代—華文媒體的中國故事」為主題，除舉行開幕會、閉幕會等全體會議外，大會將安排多個平行的分論壇，就一帶一路與海外華文媒體、海外華文媒體轉型、媒體融合發展等多個子題展開對話交流。

夏春平說，本屆論壇參會代表地區分布將會更廣泛，來自五大洲50餘個國家和地區的400多家華文媒體的高層人士、中央有關部門官員、中央主要新聞機構及國內有影響力媒體的負責人將齊聚石家莊，大會規模將達到600人左右。「期待華文媒體人在平等開放的氛圍中，暢所欲言，深度交流」。

夏春平說，今年是新中國成立70周年，海外華文媒體作為中國與世界溝通的重要橋樑，見證了中國的發展變化，見證了中國與世界的交流交融，有很多可以講述給世界的中國故事。

論壇期間將舉辦「聚焦河北」、「聚焦雄安」兩場專場媒體見面會。屆時，河北省領導將全面介紹河北歷史、文化、經濟社會發展和雄安新區規劃建設等情況。