郭文貴盤古大觀「龍首」拍出 51.87億人民幣成交

2019-08-20 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



被中共發出「紅色通緝令」、逃往美國的大陸富商郭文貴所擁有的盤古大觀5號樓，20日在北京市第三中級人民法院完成拍賣，最終以51.87億元（人民幣，下同），由北京金隅集團控股的北京鈺珵置業有限公司投得。

據鳳凰網，此次拍賣項目為盤古大觀5號樓被外界稱為「龍首」，為一幢44層、建築面積13.93萬平方公尺的超5A寫字樓，位於北京北四環中路、亞奧核心區。本次拍賣的平台是「阿里拍賣－司法」網站，拍賣由北京市第三中級人民法院進行，時間從8月19日上午10時至8月20日上午10時止，起拍價51.82億元，每次叫價500萬元，參考總價則為74億元。

整個拍賣過程並不活躍，僅有兩次叫價，吸引超過15萬人次圍觀。最終，金隅投資在拍賣結束前10分鐘出價，以接近底價的51.87億元勝出，較市場估價低逾22億元。資料顯示，該公司業務包括寫字樓、商鋪、購物中心、酒店、公寓。

「盤古大觀項目」由盤古氏投資有限公司開發，2013年建成，而該公司的實際控制人是流亡至美國的郭文貴。整個項目合共5座樓，外形猶如一條巨龍，1號樓是「龍尾」、2至4號樓是「龍身」，而5號樓則是「龍首」，用途分別為酒店、豪華公寓和寫字樓。

該建築離北京奧運主場館鳥巢僅數百公尺，是北京著名地標之一，台灣著名建築師李祖原參與設計。

這次被拍賣的5號樓屬於全棟樓拍賣。盤古大觀中多個單位去年曾被批量法拍，惟因無人問津而流拍。2015年，上海銀行北京分行以債務為由，申請依法查封、扣押、凍結、拍賣、變賣盤古大觀5號樓。