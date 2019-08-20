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日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

影／大陸首隻複製貓將滿月 取名為「大蒜」

2019-08-20 16:13聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸首例完全自主培育的克隆（複製）貓21日滿月，取名為「大蒜」，大蒜是一隻經代孕貓自然分娩的英國短毛貓，大蒜的主人黃雨激動地說：「大蒜陪伴我三年了，牠因疾病過世，現在透過克隆（複製）技術，大蒜又來到我身邊，我們將重啟新的生活。」

科技日報報導，希諾谷生物科技總經理米繼東表示，大蒜於2019年7月21日經代孕貓自然分娩順利出生，並經過第三方機構認定為複製貓，小貓現在健康狀況良好。

科研技術團隊摸索卵母細胞體外成熟培養條件、孤雌啟動條件等預實驗後， 從2018年8月正式開始了複製貓的研發實驗，本次代孕貓在胚胎移植66天后順利分娩，大蒜是一隻非常可愛的英國短毛貓。

中科院動物研究所研究員陳大元認為，以現階段的複製技術水準來看，從四隻代孕貓懷孕，成功生產了一隻複製貓，成功率是較高的。

中國農業大學動物醫學院教授施振聲指出，貓的生殖生理特性與絕大多數動物不一樣，因為貓不是自發排卵動物，是少數的誘發排卵動物之一，生殖週期特別，複製技術較困難，操作繁瑣，這次成功培育複製貓，是世界為數不多的成功案例之一，代表大陸在複製領域邁進一大步。

希諾谷生物科技副總經理趙建平表示，該公司繼透過自主智慧財產權技術培育出世界第一隻基因編輯疾病模型犬、世界第一隻基因編輯複製犬、大陸第一隻複製警犬之後，又成功將複製技術延展到貓及貓科動物領域。

趙建平對複製貓的商業市場持樂觀態度，他指出，根據2018年行業的統計，大陸城鎮養貓的人達到2258萬人，共養貓4064萬隻，目前公司已接到七八個複製貓的商業訂單，公司未來還將嘗試在瀕危或即將滅絕動物的異種代孕技術，以及馬屬動物、信鴿和模式動物等多個領域的應用。

複製貓大蒜（右）和代孕貓媽媽（左）。圖/科技日報
複製貓大蒜（右）和代孕貓媽媽（左）。圖/科技日報
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大陸首隻複製貓滿月，取名為「大蒜」。圖/科技日報
大陸首隻複製貓滿月，取名為「大蒜」。圖/科技日報
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左為複製貓大蒜，右為已故被複製的貓。圖/科技日報
左為複製貓大蒜，右為已故被複製的貓。圖/科技日報
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