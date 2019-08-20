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日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

勒斃女友抓遺體辦網貸 「人臉識別」不會眨眼露餡

2019-08-20 16:20世界日報 中國新聞組／北京20日電

福建廈門一名張姓男子被女友提分手，一氣之下用繩子將女友勒死。事後，他想以女友的名義申請網路貸款，由於貸款需用手機「人臉識別」，他竟強行將遺體睜眼，但因過世的人無法貶眼，未通過眨眼辨識，而放棄貸款。也正是這個動作，讓借貸App的工作人員發現異常，趕緊報警，將張某逮捕歸案。

廈門晚報報導，29歲的張某與小麗（化名）本是男女朋友，交往近兩年，但因他有盜竊前科，小麗的家人反對他們交往。日前，小麗向張某提出分手，兩人再次因此發生爭吵，小麗數落他沒有錢，還有犯罪前科。張某氣不過，趁小麗熟睡，用繩子把她勒死。

為了不引人懷疑，張某用小麗的微信向單位請假，租了一輛車，將小麗的遺體帶到老家三明市尤溪縣的深山裡棄屍。心虛的他假冒小麗的身分，用微信向家人謊稱「出去幾天散散心」。其間，他還利用微信把女友銀行卡內的人民幣3萬多元（約4250美元）餘額轉走。

張某又用小麗的手機下載了網貸App，按步驟操作，拍攝小麗的身分證上傳，把小麗的遺體扶起來，對著手機攝像頭進行「人臉識別」，但因系統提示要眨眼，張某只好放棄。

正是這個動作，讓系統發現異常，即在七秒的「活體識別」環節，貸款申請人無任何眨眼反應，而在語音驗證時，是一名男性的聲音，與貸款申請者性別不符，所以轉入人工審核。工作人員發現，貸款申請人的照片及活體識別視頻中頸部有棕紅色的勒痕，且雙眼失焦，面部有青紫色的瘀血，懷疑貸款申請人被害，趕緊向警方報案。

最後，警方在一片林場發現張某，當時他挖了個坑，將女友的遺體及衣服丟進坑裡，倒上酒精，點火焚燒。警方封鎖山林，順利逮捕張某，並以涉嫌故意殺人案起訴。

微信廈門

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