今年第3起…特斯拉疑自燃 停杭州維修廠內突起火

2019-08-20 16:22 世界日報 中國新聞組／杭州20日電



特斯拉疑自燃又一宗，燒得面目全非。圖／取自人民網 分享 facebook

美國電動車品牌特斯拉（Tesla）近期在中國發生多起疑似自燃事件，繼4月上海一輛特斯拉自燃後，18日凌晨，在浙江杭州一處特斯拉維修廠突發火警，現場濃煙滾滾。消防人員花了一個多小時將火撲滅。

都市快報報導，18日凌晨1時45分許，杭州市消防指揮中心接到報警稱西興路濱康路口特斯拉修理廠有煙冒出，隨即調派長河中隊3輛車，濱江、湘湖、近江等3個中隊9輛車前往。

起火地點是一家叫杭州鑫成快貓汽車服務有限公司的特斯拉授權鈑噴中心。

當時維修中心員工告訴消防員，捲閘門內是廠裡平時修理、烤漆、洗車的場地，他們擔心是拆下來的電池燒起來了。

消防員破拆捲閘門之後，發現濃煙瀰漫，現場能見度很低。查找後發現有一輛特斯拉打開的引擎蓋下正冒出明火和黑煙。旁邊的電表箱也著火了，消防員立刻開始滅火。

凌晨3時13分，明火完全熄滅。

據初步了解，起火物質為特斯拉小轎車發動機和周邊的一個電表箱，起火具體原因正在進一步調查中。

據報導，修理廠樓上是公寓，住著不少出租戶，維修中心員工也住在樓上。

火災撲滅後，維修車間入口處的牆體已經被濃煙薰黑。而裡面還停著八、九輛汽車，地上都是水，其中一輛半吊著的維修車看起來燒得最嚴重。

特斯拉起火事件近期頻傳，今年3月，廣州一小區停車場裡，一輛Model S發生自燃；4月，上海一輛特斯拉Model S汽車在小區地庫裡自燃，並殃及邊上奧迪（Audi）等數輛汽車。兩個月後的消防報告顯示，起火原因是電池故障。