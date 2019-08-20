恐怖房東疑因與前妻不合 氣憤持刀砍死女大生房客

2019-08-20 09:36 聯合新聞網 綜合報導



兩位女大生遭房東拿刀狂刺，傷重不治。圖擷自 紅星新聞 分享 facebook

中國大陸江西南昌16日發生一起恐怖殺人案，一位魏姓房東以冰箱壞掉的名義，騙兩位女大生房客上樓並拿刀狂刺她們背部，事後更衝下樓砍了兩位男童，導致其中3人因傷重不治身亡，而房東也在當天前往自首，他的親戚表示房東與前妻、家人的關係都不好，加上遇到欠錢不還的債務人，憤而把房客殺害。

根據「紅星新聞」報導，這名魏姓房東家住三樓，而一、二樓則是租給一間名叫「知名教育輔導機構」的託管中心，被殺死的兩名女大生是這間託管中心的輔導老師，而兩位男童則是託管中心的學生。

當天魏姓房東以冰箱出問題的理由，騙兩位女大生上樓並用刀刺死她們後，就衝下一樓拿刀繼續攻擊兩位男童，而託管中心的一位女童發現情況不對，立即逃出門去找在附近工作的舅舅前來，當舅舅到場後未見到房東，但發現4人已倒臥在血堆當中，因此立刻報警將他們送醫，但兩名女大生與其中一位男童皆因傷重不治身亡，而另外一位男童則是重傷昏迷。

死亡的男童哥哥表示，因為父母工作繁忙才將弟弟送到託管中心，沒想到會發生這種意外，到現在都還不敢看弟弟的遺體，母親也是哭了2天都說不出話來。而事發過後，其中一位女大生父親也表示，託管中心的老闆都未與他們聯繫，電話打去也沒人接，現在他們只能等待警方的屍檢報告。

當地警方表示，魏男已經在當天中午12點半自首，經調查後沒有發現有犯罪前科，尿液檢查也呈現陰性，而魏男自首後也承認自己殺了4個人，其中包含兩位孩童。魏男親戚也向媒體表示，魏男與家人關係不好，去年與妻子離婚後，就策劃要對自己親人不利，但因聯絡不上前妻，又遇到債務人不還錢，才將目標轉移至房客身上。