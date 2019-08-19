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大陸旅行團在老撾嚴重車禍 5死14失蹤

2019-08-19 22:47聯合報 記者陳言喬╱即時報導

央視報導，19日下午一輛載有46人的旅遊大巴在老撾（竂國）首都萬象（永珍）開往琅勃拉邦路上發生嚴重車禍

中國遊客是來自江蘇常州，大巴車是在距離琅勃拉邦四十公里處疑因煞車失靈車禍翻覆，到19日晚間10時為止，已確認5人死亡、14人失蹤。現場正緊急救援中。

一輛載有中國遊客的旅遊大巴車在老撾翻覆，造成慘重傷亡。（央視新聞客戶端）
一輛載有中國遊客的旅遊大巴車在老撾翻覆，造成慘重傷亡。（央視新聞客戶端）
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車禍失蹤
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