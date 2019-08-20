亞洲U15棒球賽開打 8隊競技

2019-08-20 01:56 聯合報 記者周怡／深圳報導



台灣隊選手大合照。 記者周怡／攝影 分享 facebook 2019年第十屆亞洲U15青少年棒球錦標賽昨（19）日在深圳中山公園棒球場開幕，來自中國、巴基斯坦、韓國、印度尼西亞、日本、菲律賓、香港、台北等八支隊伍，展開為期7天的賽事及交流活動。

亞洲棒球聯合會秘書長林宗成表示，U15層級的賽事在國際上比較容易被忽略，這次中國棒協與深圳市政府全力協助亞棒舉辦U15亞洲級賽事，給這個年紀的孩子一個比賽交流的平台，也期望選手們能成為球場上的好朋友。

棒球在亞洲的發展上，日本與台灣有很完整的發展系統，台灣的棒球發展甚至超過百年，在培育年輕選手上也非常有經驗。深圳作為中國經濟發展重點城市，近年開始打造「文體之城」，期望以辦賽為平台提升城市影響力。中國棒球協會主席陳旭受訪時說明，深圳在棒球這個體育項目上還是剛起步的階段，但這兩年發展特別快，未來也會舉辦各級比賽，期望大家來深圳打球，並對深圳有更多的認識。

此次賽事由亞洲棒球聯合會、中國棒球協會聯合主辦，亞洲棒球聯合會秘書長林宗成表示，三年前深圳對棒球的認知較少，但這幾年很明顯可以感受到深圳對棒球的投入，在硬體的興建與改善上，如開幕式的中山公園棒球場，已經達到國際基礎型的球場。另一方面，深圳也邀請專業人士給予指導，使得棒球發展更為迅速。林宗成認為，未來中國可能成為世界第二大棒球發展國家。

當中來自台灣的選手，他們黝黑的臉上掛著熟悉的親切，稚氣未脫卻充滿志氣，一同呼喊加油，隊長王君佑代表團隊表示，他們有信心拿下亞洲盃冠軍！