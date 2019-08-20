英國授權 黑池舞蹈節上海開幕

2019-08-20 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



每年在英國黑池小鎮冬季花園舉行的「黑池舞蹈節」，享有「國標舞界奧林匹克」美譽。作為唯一獲得英國黑池官方授權的大賽，2019黑池舞蹈節（中國）18日晚在上海寶山體育中心開幕。

中新社報導，黑池舞蹈節落戶上海寶山區，今年已是第四個年頭。過去的三年中，這項源自英國、擁有百年歷史的國際文化活動已經在此生根，在業界贏得廣泛關注，讓上海在國際舞壇的影響力日益增強。

每一年的黑池舞蹈節（中國），開幕式都是最大的看點之一。眾多世界舞蹈冠軍選手和國標舞表演大師，包括來自丹麥的包攬英國三大國標舞賽事冠軍的莫頓．洛韋和羅克西等都登上開幕式舞台，以高水平的舞蹈表演帶觀眾近距離邂逅黑池魅力。

即便是從英國「遠渡重洋」，黑池舞蹈節依舊原汁原味。英國黑池的原班評審團隊、計分組和御用皇后樂隊以及獨家黑池官方積分系統的加盟，不僅讓大賽保持了高規格、高水平、公開公正的比賽標準，也將獨具魅力的「黑池味道」帶到觀眾面前。

黑池舞蹈節（中國）運營總監溫正表示，賽事主辦方今年推出了古典序列舞和美式標準舞的新內容。這一內容用於激發、培養青少年對摩登舞和表演舞的學習興趣，增強對國標舞文化的瞭解，並提供更多文明禮儀方面的教育。

寶山區文化和旅遊局局長王一川表示，寶山區正推進國際文化品牌的本土化進程。「黑池」不再是遠道而來的奢侈品，而是老百姓喜愛的文化品。