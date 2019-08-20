國家公園論壇 青海強調生態保育

2019-08-20 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



青海省正全力推進三江源、祁連山兩個國家公園體制試點工作。中國國家林業和草原局、青海省人民政府共同主辦的首屆國家公園論壇19日在青海西寧開幕。

中新社報導，本屆論壇為期兩天，主論壇主題為「建立以國家公園為主體的自然保護地體系」，還包括自然保護地管理與創新、自然保護地社區發展與全民共享、生物多樣性保護、自然遺產地的未來等四個主題分論壇和以生態文明建設為主題的6場邊會。

本屆論壇邀請了有關國家駐華使節、國際生態環保組織代表、世界著名國家公園負責人以及中國國內有關方面的300餘位代表參會，世界自然聯盟、世界自然基金會以及中國東北虎豹等國家公園發來賀信或表示祝賀。

中共青海省委書記王建軍說，保護生態是奉獻自然的一種形式，沒有什麼比保護生態更能體現對自然的敬畏。「論壇的舉辦，讓我們更加懂得以一顆謙卑的心尊重自然、順應自然、保護自然的極端重要性，懂得面向全國、走向世界、宣傳推介青海生態文明建設的極端重要性」。

中國國家林業和草原局局長張建龍說，青海全力推進三江源、祁連山兩個國家公園體制試點工作，並在中國率先啟動以國家公園為主體的自然保護地體系示範省建設，希望青海省以舉辦這次論壇為契機，廣泛聽取各方面專家的意見和建議，繼續加大改革創新力度，積極探索實踐，為建立國家公園體制和自然保護地優化整合提供更多經驗。

全國政協副主席陳曉光說，通過建立以國家公園為主體的自然保護地體系，生態文明理念將進一步融入中國經濟、政治、文化、社會各方面，中國綠色發展之路會越走越堅定。